Argentina rumbo al Mundial 2026: equipo, ausencias y claves del campeón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de Lionel Scaloni llega como una de las grandes favoritas, con una base campeona consolidada, liderada por Lionel Messi y reforzada por nuevos talentos, en un grupo accesible.

La selección de Argentina afrontará la Copa del Mundo 2026 con el peso de su historia y la jerarquía de un plantel que la posiciona como una de las principales candidatas al título.

Campeona en 1978, 1986 y 2022, la albiceleste buscará defender su corona con una base consolidada y liderada por su máxima figura, Lionel Messi, quien disputará su sexta Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni presentó su lista de 26 jugadores, con nombres de peso como Emiliano Dibu Martínez y Julián Álvarez, además de mantener una columna de futbolistas que se consagraron campeones en Catar 2022. A esta estructura se suman jóvenes que han ganado protagonismo en los últimos años, entre ellos Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco, en una combinación que fortalece la competitividad del equipo.

El futbolista argentino Leo Messi es considerado uno de los mejores jugadores de la historia y campeón del mundo con su selección en 2022. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Entre las novedades más destacadas aparece la ausencia del lateral Marcos Acuña, habitual en procesos recientes y campeón del mundo en 2022, mientras que su lugar será ocupado por Facundo Medina, defensor del Olympique de Marsella, con capacidad para desempeñarse tanto por la banda como en la zaga central.

También llaman la atención otras ausencias, como las de Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía, Marcos Senesi y Gianluca Prestianni, jugadores que aún no han logrado consolidarse dentro del plantel absoluto.

En cuanto a la estructura del equipo, Argentina mantiene una base sólida en todas sus líneas. En la portería, Martínez se reafirma como el pilar, acompañado por Gerónimo Rulli y Juan Musso. En defensa, nombres como Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico se perfilan como titulares, con alternativas como Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Facundo Medina y el experimentado Nicolás Otamendi.

El mediocampo seguirá siendo uno de los puntos fuertes del equipo, con jugadores como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes, respaldados por variantes como Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Valentín Barco.

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, en una imagen de archivo. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

En ataque, la albiceleste cuenta con múltiples opciones de alto nivel. Julián Álvarez aparece como referencia ofensiva, acompañado por Messi, figura y capitán del equipo, mientras que el tercer puesto en el frente de ataque podría ser ocupado por Thiago Almada, Nicolás González o Giuliano Simeone, según el planteamiento. A esto se suman alternativas como Lautaro Martínez, Nicolás Paz y José Manuel López.

Julián Álvarez es uno de los referentes en el ataque de Argentina. EFE

Más allá de los nombres, Argentina llega al torneo respaldada por un ciclo exitoso, tras conquistar la Copa América 2021, el Mundial 2022 y la Copa América 2024, lo que refuerza su condición de potencia vigente del fútbol mundial.

La albiceleste integrará el Grupo J, donde se medirá a Argelia, Austria y Jordania, en una fase en la que parte como favorita para avanzar, con la mira puesta en el objetivo mayor, que es alcanzar el bicampeonato.

Argelia, dirigida por Vladimir Petković, regresa al Mundial por primera vez desde 2014 y vivirá su quinta participación en la Copa del Mundo, tras asegurar la clasificación con una campaña sólida en las eliminatorias africanas. Los argelinos tienen antecedentes de competencia en torneos grandes y jugadores con experiencia europea, con figuras como Riyad Mahrez y Mohamed Amoura liderando un equipo que busca dar la sorpresa frente a los grandes del grupo.

Austria, por su parte, retorna a la cita mundialista después de casi tres décadas sin participar en un Mundial (su última aparición fue en 1998). El combinado europeo, bajo la dirección de Ralf Rangnick, se caracteriza por un estilo intenso, con presión alta y orden táctico, y cuenta con jugadores de élite como David Alaba y Marcel Sabitzer. El equipo ha mostrado crecimiento en los últimos años y tiene como objetivo avanzar más allá de la fase de grupos.

Finalmente, Jordania hará historia al disputar su primera Copa del Mundo en 2026. El equipo asiático encarará el torneo con gran ilusión y una mezcla de juventud y valentía, liderado en ataque por Mousa Al-Taamari, figura estelar con experiencia en ligas europeas. Su debut en esta competición representa un hito para el fútbol jordano y una oportunidad para medir fuerzas con selecciones de mayor tradición mundialista.