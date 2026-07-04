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    Fútbol

    Argentina será rival de Egipto en octavos tras sufrir contra Cabo Verde

    Messi llegó a siete goles y Argentina selló su pase tras un intenso duelo de 120 minutos.

    EFE
    Argentina será rival de Egipto en octavos tras sufrir contra Cabo Verde
    Lionel Messi de Argentina celebra un gol contra Cabo Verde en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Estevez

    Argentina se clasificó este viernes a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar por 3-2 a Cabo Verde en un sufrido partido de 120 minutos disputado en Miami.

    Los de Lionel Scaloni se fueron en ventaja en el minuto 29 con el vigésimo gol de Lionel Messi en la historia de los Mundiales, pero los africanos llegaron a la paridad en el 59 por intermedio de Deroy Duarte.

    Retomaron la ventaja en el minuto 92 gracias a Lisandro Martínez, pero los caboverdianos emparejaron de nuevo tras un golazo de Sidny Lopes Cabral en el 103.

    En el 111, Diney Borges, tras un remate de Cristian Romero, anotó en propia puerta para poner las cifras definitivas a favor de los campeones en Catar 2022.

    Con su tanto, Messi llegó a siete en la clasificación de artilleros de este Mundial, escoltado por Kylian Mbappé con seis y Erling Haaland y Harry Kane con cinco.

    Argentina jugará el 7 de julio por los octavos de final en Atlanta contra Egipto.

    EFE

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