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    Copa del Mundo

    Argentina vive con intensidad las horas previas a la semifinal frente a Inglaterra

    La selección argentina vive con máxima expectativa la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, un duelo marcado por la historia de México 1986, la figura de Maradona y el recuerdo de Malvinas.

    EFE
    Argentina vive con intensidad las horas previas a la semifinal frente a Inglaterra
    Julián Álvarez marcó uno de los goles más importantes de la clasificación en el estadio Arrowhead de Kansas. EFE

    Argentina vive este miércoles con intensidad la horas previas a la semifinal del Mundial frente a Inglaterra, con banderas en las calles, cambios en la actividad escolar y laboral y un amplio operativo de seguridad para un partido que, cuatro décadas después de México 1986 y con el antecedente de la guerra de Malvinas, conserva una fuerte carga histórica.

    Desde temprano, las calles argentinas reflejan la expectación por un encuentro que el país siente como diferente. Banderas celestes y blancas, camisetas de la selección y referencias históricas aparecen en distintos puntos de país, mientras millones de hinchas se preparan para seguir un partido que definirá el rival de España en la final del Mundial.

    La memoria de Maradona volvió a aparecer en las calles. En el barrio porteño de Villa Devoto, a metros de una de las casas en las que vivió el astro, una bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas” ondea desde primera hora de la mañana como símbolo del vínculo entre fútbol, identidad y recuerdo.

    También cerca de la histórica Torre de los Ingleses de Buenos Aires aparecieron expresiones populares vinculadas a la rivalidad con Inglaterra, mientras en calles de todo el país se multiplicaron en los últimos días las banderas argentinas en balcones y fachadas de viviendas.

    La jornada también alteró la actividad cotidiana en la antesala del encuentro, previsto para las 16.00 hora local (19.00 GMT). En varias provincias se declaró asueto administrativo desde una hora antes del partido y muchas escuelas pidieron que los estudiantes pudieran salir antes.

    Numerosas empresas decretaron trabajo remoto para esta jornada, mientras que otras permitieron a sus trabajadores marcharse antes o se organizaron para que vieran todos juntos el partido.

    La Administración Pública Nacional mantendrá su funcionamiento habitual después de que el Gobierno del presidente Javier Milei rechazara una petición de asueto general.

    Seguridad reforzada

    Ante la posibilidad de incidentes tras el partido, incrementada por la carga simbólica del encuentro, las autoridades prepararon un operativo especial de seguridad en el centro de la capital argentina.

    El Obelisco, histórico monumento en el que suelen celebrarse las victorias de la selección argentina, amaneció este miércoles vallado ante la posibilidad de concentraciones masivas tras el partido.

    También fueron vallados dos tramos de la emblemática avenida Corrientes y algunas calles aledañas, mientras que se anunció un despliegue de entre 700 y 800 policías en la zona.

    Durante los festejos tras los triunfos ante Egipto, en los octavos de final del Mundial, y Suiza, en los cuartos de final, el Obelisco fue escenario de fuertes incidentes debido al accionar de las fuerzas de seguridad para dispersar a los concentrados horas después del comienzo de los festejos.

    EFE

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