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    Copa del Mundo

    Argentina vs. España, final del Mundial y Francia e Inglaterra pelearán por el tercer puesto

    La final del Mundial 2026 se disputará en el MetLife Stadium, mientras Francia e Inglaterra se enfrentarán el sábado por el tercer puesto del certamen.

    EFE

    España y Argentina disputarán el domingo la final del Mundial de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, un día después de que las selecciones de Francia e Inglaterra jueguen el partido por el tercer puesto.

    El triunfo argentino frente a los ingleses de este miércoles dio a los vigentes campeones su billete para el partido en el que se decidirá el título en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey a partir de las 2:00 p.m.

    Por el tercer puesto del torneo jugarán el sábado a las 4:00 p.m. en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida (EE.UU.) Francia e Inglaterra, los dos derrotados en las semifinales.

    EFE

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