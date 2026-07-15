Argentina vs. España, final del Mundial y Francia e Inglaterra pelearán por el tercer puesto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La final del Mundial 2026 se disputará en el MetLife Stadium, mientras Francia e Inglaterra se enfrentarán el sábado por el tercer puesto del certamen.

España y Argentina disputarán el domingo la final del Mundial de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, un día después de que las selecciones de Francia e Inglaterra jueguen el partido por el tercer puesto.

El triunfo argentino frente a los ingleses de este miércoles dio a los vigentes campeones su billete para el partido en el que se decidirá el título en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey a partir de las 2:00 p.m.

¡Argentina remonta con el corazón y defenderá su título contra España! 💪#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 15, 2026

Por el tercer puesto del torneo jugarán el sábado a las 4:00 p.m. en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida (EE.UU.) Francia e Inglaterra, los dos derrotados en las semifinales.