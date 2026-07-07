Egipto se mantiene arriba en el marcador tras penal fallado por Messi

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El conjunto africano sostiene la ventaja luego de que Lionel Messi desperdiciara un penal sancionado tras una jugada polémica sobre Tagliafico.

El partido mantiene su intensidad luego de que Egipto tomara (1-0) ventaja en el marcador, y Argentina dejó escapar una clara oportunidad para igualar el compromiso.

Lionel Messi falló desde el punto penal (21 minutos) tras una decisión arbitral que generó polémica, luego de sancionarse una falta dentro del área sobre Nicolás Tagliafico.

El remate del capitán argentino no tuvo la precisión esperada, permitiendo que Egipto conserve el 1-0 y mantenga el control emocional del encuentro. La acción marcó un momento clave, ya que el empate habría cambiado completamente la dinámica del partido.

¡Argentina y Egipto, cara a cara por un lugar en Cuartos! 👊#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 7, 2026

Egipto tomó la iniciativa en el marcador y sorprendió a Argentina con un gol tempranero. El defensor Yasser Ibrahim apareció en el área para conectar de cabeza y colocar el 1-0 al minuto 15, tras una acción a balón parado que encontró descolocada a la zaga rival.

El tanto le dio confianza al conjunto africano, que comenzó a manejar mejor los tiempos del partido, mostrando orden defensivo y aprovechando los espacios para intentar ampliar la ventaja. Argentina, por su parte, se vio obligada a reaccionar rápidamente, adelantando líneas en busca del empate.