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    Cuartos de final

    Dan Ndoye iguala el marcador para Suiza ante Argentina

    El atacante suizo culmina una jugada colectiva y empata el partido al minuto 68.

    Henry Cárdenas P. / Humberto Cornejo
    Dan Ndoye iguala el marcador para Suiza ante Argentina
    Alexis Mac Allister anotó el primer gol del partido. EFE

    Suiza encuentra el empate en el segundo tiempo. Dan Ndoye culminó una gran jugada colectiva con un remate que venció al arquero Emiliano Martínez, colocando el 1-1 al minuto 68 y devolviendo la emoción al encuentro.

    Argentina golpeó temprano en el partido. Alexis Mac Allister apareció en el área para conectar de cabeza un tiro de esquina cobrado por Lionel Messi y poner el 1-0 al minuto 10, dando ventaja a la Albiceleste en los primeros compases del encuentro.

    La albiceleste, liderada por Lionel Messi, sale en busca de mantener su racha de victorias, camino a revalidar la corona que ganó en Catar 2022.

    Argentina viene de vencer en octavos de final a Egipto, mientras que Suiza dejó en el camino a Colombia.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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