Argentina ya piensa en el futuro, con dudas sobre la continuidad de Messi y Scaloni

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las dudas sobre el futuro de Lionel Messi y Lionel Scaloni marcan el nuevo escenario de la Albiceleste tras la derrota ante España.

La selección de Argentina comenzó a mirar hacia el futuro tras caer el domingo ante España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en medio de las dudas sobre la continuidad de su capitán, Lionel Messi, y del seleccionador Lionel Scaloni.

La victoria española, sellada con un gol de Ferran Torres en la prórroga, puso fin a una etapa marcada por los éxitos del conjunto argentino.

Se trata de su primera derrota en una instancia decisiva de un gran torneo desde la Copa América de 2019, cuando cayó ante Brasil en las semifinales, en los primeros meses del ciclo de Scaloni.

Desde entonces, la denominada ‘Scaloneta’ vivió el período más exitoso de su historia reciente, al conquistar las Copas América de 2021 y 2024, la Copa Mundial de Catar 2022 y la Finalissima de ese mismo año.

Argentina gana la Copa América. EFE

“Por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón”, corearon durante el Mundial miles de aficionados argentinos, conscientes de que es poco probable que Messi dispute otra Copa del Mundo, ya que llegaría a la edición de 2030 con 43 años.

Pese a las lágrimas del capitán tras la derrota frente a España y a que el propio futbolista ha dejado entrever en distintas entrevistas que este pudo haber sido su último Mundial, ni la afición, ni el cuerpo técnico, ni sus compañeros dan por cerrada su etapa con la Albiceleste.

Incluso, muchos sueñan con verlo al menos hasta la Copa América de 2028, año en el que concluye su contrato con el Inter Miami.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, escribió este lunes Messi en sus redes sociales, en un mensaje en el que evitó pronunciarse sobre su futuro con la selección.

Scaloni, más cerca de la despedida

La continuidad de Lionel Scaloni parece aún más incierta tras las declaraciones que ofreció después de la final.

Consultado sobre la posibilidad de seguir una vez finalice su contrato, previsto para diciembre de 2026, el seleccionador respondió: “Hasta diciembre y después seguramente corte, igual lo tengo que hablar con el presidente (de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia)”.

“Ha sido un placer estar acá, un orgullo; en mis mejores sueños no lo había pensado. Hasta diciembre, si el presidente quiere, yo estoy acá, y después va a ser complicado.

El director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, antes del partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina. EFE/EPA/WILL OLIVER)

También es justo que se pueda cambiar, y lo veo hasta bueno. Lo que tiene que permanecer es este espíritu de grupo, esta sensación de unión entre los jugadores y el pueblo”, agregó, todavía conmovido tras abandonar entre lágrimas la conferencia de prensa posterior al partido.

Sus declaraciones contrastan con los mensajes de los últimos meses, en los que tanto Scaloni como dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habían dejado abierta la puerta a una posible renovación.

Renovación generacional

Más allá de lo que ocurra con Messi y Scaloni, Argentina afronta una etapa de renovación tras mantener prácticamente la misma base de futbolistas durante los últimos cinco años.

Por ahora, el único que confirmó su salida de la selección después del Mundial fue Nicolás Otamendi, aunque también existen interrogantes sobre el futuro de otros referentes como Nicolás Tagliafico y Rodrigo De Paul.

Durante las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, Scaloni dio oportunidades a varios jóvenes, aunque en la recta final del torneo volvió a confiar mayoritariamente en los jugadores de mayor experiencia.

Entre las nuevas caras destacan Nicolás Paz y Valentín Barco, además de futbolistas que tuvieron mayor protagonismo durante el Mundial, como Thiago Almada y Giuliano Simeone.

Nico Paz tiene previsto su retorno al Real Madrid para el verano de 2026. EFE

También figura entre las promesas Franco Mastantuono, quien finalmente no integró la lista mundialista.

Tras la derrota frente a España, Nicolás Paz fue uno de los primeros integrantes del plantel en enviar un mensaje de optimismo de cara al futuro.

“Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina”, escribió en sus redes sociales.