Ariel Jurado firma con Samsung Lions y continuará su carrera en Corea del Sur

El lanzador coclesano Ariel Jurado tendrá un nuevo equipo en el béisbol de Corea del Sur, luego de firmar con la franquicia de Samsung Lions.

Esta será la segunda organización para la que juegue Jurado, luego de haber vestido los colores de los Kiwoon Heroes en las dos campañas anteriores.

En la temporada 2024, Jurado, de 28 años, acumuló foja de 10-8 y una efectividad de 3.36, en 190 episodios de labor. En estos dos años, registró marca de 21-16 y porcentaje de carreras limpias de 3.01.

🚨BREAKING



The Samsung Lions have reinforced their rotation with the addition of foreign SP ‘Hurado’



Welcome to the LIONS, Ariel Jurado!#후라도 x #삼성라이온즈 pic.twitter.com/PIk128BFJi