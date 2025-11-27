Panamá, 27 de noviembre del 2025

    Béisbol

    Ariel Jurado renueva con Samsung Lions para la temporada 2026 en la KBO

    Humberto Cornejo
    Ariel Jurado en acción con los Lions. Foto: Tomada de @samsunglions_baseballclub

    El lanzador panameño Ariel Jurado continuará su carrera en el béisbol coreano. Los Samsung Lions anunciaron oficialmente la renovación por un año del derecho chiricano para la temporada 2026.

    Medios internacionales indican que Jurado tendría un salario garantizado de 1.6 millones de dólares, con la posibilidad de sumar 100,000 dólares adicionales en incentivos por rendimiento.

    Esta será la cuarta temporada consecutiva del istmeño en la KBO y su segunda campaña vistiendo la camiseta de los Lions. El serpentinero ha sido uno de los brazos más consistentes de la liga en los últimos años: ha iniciado 30 juegos en cada una de las tres últimas temporadas —dos con los Kiwoom Heroes y uno con Samsung— y acumula una destacada efectividad de 2.87 en 571.1 episodios.

    Su mejor temporada llegó el año pasado, cuando lanzó 197.1 entradas —la mayor cifra entre todos los lanzadores de la KBO— y registró una sobresaliente efectividad de 2.60, ambas marcas personales, además de una marca de 15-8 y 142 ponches.

    Aunque su presente está en Asia, Jurado no descarta un eventual regreso a las Grandes Ligas. En su paso por la MLB, lanzó 181 entradas entre Texas (2018-19) y los Mets (2020), con una efectividad de 5.97, en una etapa marcada por altibajos.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

