Arranca el flag femenino y sube la intensidad en contact football de Kiwanis

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Kiwanis Football League vivió un fin de semana completo con debuts en flag femenino, victorias contundentes en la jornada anterior a la esperada Rivalry Week.

Este pasado fin de semana se disputaron los partidos correspondientes a la tercera semana de la Kiwanis Football League, con el principal atractivo siendo el inicio del flag football femenino en sus categorías mini y varsity. Todos los encuentros se celebraron en el Copa Airlines Field del Costa del Este SportsCenter.

Contact varsity: Kolts y Raiders imponen condiciones

La jornada abrió con la categoría contact varsity, con ambos partidos disputados el viernes.

A primera hora, los Kiwanis Kolts vencieron a los Balboa Dragons por 12-9, logrando su segunda victoria de la temporada para colocarse con récord de 2-1, mientras que los Dragons quedaron en 0-2.

Fernando Franco, Peter Fernández, Allan Walters y Raúl Cajar fueron elegidos como los jugadores más valiosos del encuentro.

En el segundo partido, los Brader Raiders dominaron con autoridad al vencer 41-0 a los Eagles de El Colegio de Panamá. Con este resultado, los Raiders mantienen su invicto (2-0), mientras que los Eagles caen a 0-3.

Fabián Carbonell y José Alberto Joly fueron seleccionados como los jugadores más valiosos del partido.

Flag football mini: Inicio contundente

El duelo entre las Brader Raiders y las Eagles de El Colegio de Panamá marcó el arranque del flag football mini, con una contundente victoria 35-0 de las Raiders. Mavi Rivas, Jimena Castillo y Camila Zorita fueron elegidas las jugadoras más destacadas.

En el segundo encuentro, las Spartans del Colegio La Salle superaron 20-0 a las Lions del Colegio Real, con Isabella Troncoso como jugadora más valiosa.

El cierre de la jornada dejó un empate 0-0 entre las Kiwanis Kolts y las Fighting Owls de la Academia Interamericana. Ainhoa de la Fuente, Amelie Marach y Roro Santiago fueron reconocidas como las más destacadas del partido.

Flag varsity: Victorias en el debut

En la categoría flag varsity, las Eagles de El Colegio de Panamá iniciaron con fuerza al derrotar 26-0 a las Brader Raiders, con Catalina Pazmiño como jugadora más valiosa.

Luego, las Fighting Owls de la Academia Interamericana vencieron 25-6 a las Kiwanis Kolts, mostrando solidez en ambos lados del balón.

En el último partido, las Balboa Dragons superaron 12-6 a las Lions del Colegio Real, con Carolina Ojo como jugadora destacada.

Contact juvenil: Cierre con autoridad

El fin de semana cerró con la categoría contact juvenil. En el primer partido, los Balboa Dragons aplastaron 42-0 a los Kiwanis Kolts, dejando su récord en 1-1, mientras que los Kolts cayeron a 0-3. Nicolás Berganza fue elegido el jugador más valioso.

En el último encuentro, los Eagles de El Colegio de Panamá vencieron 14-7 a los Brader Raiders, mejorando su marca a 2-1, mientras que los Raiders quedaron en 1-1. Renato Muñoz fue reconocido como el mejor jugador del partido.

Se viene la Rivalry Week

El próximo fin de semana marcará el inicio de la Rivalry Week, con el esperado enfrentamiento entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Brader Raiders en contact football.

En total, se disputarán 10 partidos entre sábado y domingo, en una jornada que promete elevar la intensidad competitiva y comenzar a definir tendencias en la temporada.