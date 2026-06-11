Arranca el Mundial 2026: México busca su primera victoria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección mexicana de fútbol cerró este miércoles con trabajo suave y relajación activa su preparación para debutar ante Sudáfrica este jueves en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 que se realizará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Ante decenas de medios internacionales, el equipo orientado por el seleccionador Javier Aguirre trabajó dividido en distintos grupos que se distribuyeron en rondos de control de balón, y el tradicional ‘torito’.

El ambiente se notó relajado, con buena disposición entre los guardametas Raúl Rangel, quien se perfila como titular; Guillermo Ochoa, en su plan de líder y mentor (que está listo para estar en su sexta Copa del Mundo), y las ganas de Carlos Acevedo, tercer portero, quien no pierde la esperanza de tener una oportunidad para debutar.

Para lograrlo, el cuerpo técnico organizó un híbrido balón mano y baloncesto, ejercicio en el que Gilberto Mora, el más joven entre los 26 y la más reciente joya del fútbol mexicano, cargó una canasta en la cabeza mientras sus compañeros, divididos en dos equipos, luchaban por encestar una pequeña pelota.

La actividad propicio choques y disputas que terminaron en risas y bromas que reflejaron lo relajado que parece estar el equipo previo al trascendental juego de este jueves.

A diferencia del pesimismo que se percibía en el ambiente en los primeros meses del año, por la gran cantidad de jugadores estelares en el conjunto de Aguirre, hoy existe una mayor confianza en que, gracias a la recuperación de la mayoría de los efectivos, México arrancará con el pie derecho su participación en la justa mundialista.

Este jueves el Tri, 14 en el ranking FIFA, saldrá como favorito para vencer a una Sudáfrica que es la número 60 del mundo.

“El equipo ha crecido, y está la mesa puesta para un buen inicio del Mundial. Puede ser un gran día para nosotros, con respeto al rival”, dijo Aguirre en una rueda de prensa en el Estadio Azteca.

Aguirre mostró confianza en sus jugadores y reiteró que una de las claves será tomar en cuenta la calidad de los sudafricanos, con quienes empataron 1-1 en la inauguración de la Copa Mundial del 2010.

“Respeto mucho al míster, (Hugo) Broos, quien le dio una estructura a un equipo con buenos jugadores. Me gusta mucho Relebohile Mokofeng; tiene talento y se irá pronto a Europa”, dijo en referencia al delantero de 21 años del Orlando Pirates.

Integrantes de la selección sudafricana durante el reconocimiento de la cancha del estadio Azteca. EFE/ Isaac Esquivel

Sudáfrica quiere dar la sorpresa

El belga Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, afirmó este miércoles que la selección de México es favorita en el partido inaugural del Mundial, este jueves, y este escenario le quita presión a sus jugadores.

“Nos dan una probabilidad del siete por ciento. No sentimos presión, esa la tienen ellos. Nosotros nos hemos preparado y sólo pensamos en salir adelante en el partido de mañana”, dijo el entrenador en una rueda de prensa.

Sudáfrica llegó ayer a la Ciudad de México, luego de más de una semana de concentración en Pachuca, donde el equipo se adaptó a la altitud del Estadio Azteca, 2,240 metros sobre el mar.

“Hace 40 años, como jugador, viví la adaptación a la altura. Ahora la experiencia en Pachuca ha sido grandiosa. Nos ayudaron muchísimo y nos dieron lo necesario. Mañana será nuestro día 11 en México. No creo que tengamos problemas”, señaló.