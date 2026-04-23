Panamá, 23 de abril del 2026

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    Arranca la Copa Talento Colegial con goleadas y empates

    La Copa Talento Colegial inició con empates en masculino y goleadas en femenino, marcando el ritmo de un torneo juvenil cargado de talento en Panamá.

    Jaime Heilbron Ortega
    Arranca la Copa Talento Colegial con goleadas y empates
    Las Lions del Colegio Real protagonizaron un 14-0 histórico sobre el Instituto Fermín Naudeau en la jornada inaugural de la Copa Talento Colegial. Cortesía: Atevo Sports.

    Este miércoles inició una nueva temporada de la Copa Talento Colegial con la apertura de la competencia en la categoría Sub-16. Una doble jornada masculina y femenina en el COS Sports Plaza y en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, respectivamente, dio el puntapié inicial al certamen intercolegial más numeroso de la ciudad de Panamá.

    Masculino: Empates definidos por duelos defensivos

    La acción masculina tuvo lugar en el COS Sports Plaza de Metropark e inició con el enfrentamiento entre los Legends de la Academia Hebrea de Panamá y las Águilas del Colegio Javier. Tras 60 minutos intensos, con ambos equipos sacrificándose en defensa, el gol no llegó y el encuentro terminó igualado 0-0.

    El segundo partido de la noche siguió la misma línea, con el duelo entre el Instituto Rubiano y los Potros del Thomas Jefferson School, que también protagonizaron una batalla defensiva que culminó 0-0.

    El gol finalmente apareció en el tercer encuentro, cuando los Green Panthers del Instituto Panamericano se midieron a los Thunders del Instituto Atenea de Panamá. En un partido que mantuvo la tónica de equilibrio, el marcador terminó 1-1. Dylan Conover anotó el primer gol del torneo masculino apenas al minuto 4, mientras que Juan Jaén igualó en el minuto 30.

    Femenino: Tres goleadas marcan la pauta

    El fútbol femenino arrancó con una goleada histórica en la categoría Sub-16. Las Lions del Colegio Real se impusieron por un contundente 14-0 sobre el Instituto Fermín Naudeau.

    Gabriela Rodríguez y Camila Díaz marcaron tripletes, mientras que Analía Velásquez, Jimena Chue y Mikaela Palma aportaron dobletes. Además, Mia Paulette y Ana Laura Sánchez sumaron un gol cada una.

    En el segundo encuentro, el Instituto Rubiano derrotó 3-0 a las Eagles de El Colegio de Panamá, con goles de Yohanis Batista, Sonia Rodríguez y Stacy Apolayo.

    En el cierre de la jornada, las Jaguars del Metropolitan School vencieron 3-0 a las Legends de la Academia Hebrea de Panamá, con doblete de Penelope Rojas y un tanto de Isabella Shimizu.

    Fechas clave del torneo

    Las próximas ocho semanas estarán cargadas de acción en las categorías Sub-8, Sub-12 y Sub-16, tanto en masculino como en femenino.

    Estas son las fechas más importantes del torneo:

    Sub-16

    • Fase de grupos: 22 de abril al 24 de mayo

    • Repechaje: 27 de mayo

    • Octavos de final: 30 de mayo y 31 de mayo

    • Cuartos de final: 3 y 7 de junio

    • Semifinales: 10 de junio

    • Gran Final: 14 de junio

    Sub-12

    • Fase de grupos: 26 de abril al 24 de mayo

    • Cuartos de final: 31 de mayo

    • Semifinales: 7 de junio

    • Gran Final: 14 de junio

    Sub-8

    • Fase de grupos: 26 de abril al 31 de mayo

    • Semifinales: 7 de junio

    • Gran Final: 14 de junio

    El fútbol continúa este fin de semana

    La acción de la Copa Talento Colegial continuará este sábado y domingo con una doble jornada en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Las categorías Sub-8 y Sub-12 estrenarán su temporada el domingo, mientras que la Sub-16 disputará sus fechas 2 y 3.

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes


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