Arranca la Copa Talento Colegial con goleadas y empates

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Copa Talento Colegial inició con empates en masculino y goleadas en femenino, marcando el ritmo de un torneo juvenil cargado de talento en Panamá.

Este miércoles inició una nueva temporada de la Copa Talento Colegial con la apertura de la competencia en la categoría Sub-16. Una doble jornada masculina y femenina en el COS Sports Plaza y en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, respectivamente, dio el puntapié inicial al certamen intercolegial más numeroso de la ciudad de Panamá.

Masculino: Empates definidos por duelos defensivos

La acción masculina tuvo lugar en el COS Sports Plaza de Metropark e inició con el enfrentamiento entre los Legends de la Academia Hebrea de Panamá y las Águilas del Colegio Javier. Tras 60 minutos intensos, con ambos equipos sacrificándose en defensa, el gol no llegó y el encuentro terminó igualado 0-0.

El segundo partido de la noche siguió la misma línea, con el duelo entre el Instituto Rubiano y los Potros del Thomas Jefferson School, que también protagonizaron una batalla defensiva que culminó 0-0.

El gol finalmente apareció en el tercer encuentro, cuando los Green Panthers del Instituto Panamericano se midieron a los Thunders del Instituto Atenea de Panamá. En un partido que mantuvo la tónica de equilibrio, el marcador terminó 1-1. Dylan Conover anotó el primer gol del torneo masculino apenas al minuto 4, mientras que Juan Jaén igualó en el minuto 30.

Femenino: Tres goleadas marcan la pauta

El fútbol femenino arrancó con una goleada histórica en la categoría Sub-16. Las Lions del Colegio Real se impusieron por un contundente 14-0 sobre el Instituto Fermín Naudeau.

Gabriela Rodríguez y Camila Díaz marcaron tripletes, mientras que Analía Velásquez, Jimena Chue y Mikaela Palma aportaron dobletes. Además, Mia Paulette y Ana Laura Sánchez sumaron un gol cada una.

En el segundo encuentro, el Instituto Rubiano derrotó 3-0 a las Eagles de El Colegio de Panamá, con goles de Yohanis Batista, Sonia Rodríguez y Stacy Apolayo.

En el cierre de la jornada, las Jaguars del Metropolitan School vencieron 3-0 a las Legends de la Academia Hebrea de Panamá, con doblete de Penelope Rojas y un tanto de Isabella Shimizu.

Fechas clave del torneo

Las próximas ocho semanas estarán cargadas de acción en las categorías Sub-8, Sub-12 y Sub-16, tanto en masculino como en femenino.

Estas son las fechas más importantes del torneo:

Sub-16

Fase de grupos: 22 de abril al 24 de mayo

Repechaje: 27 de mayo

Octavos de final: 30 de mayo y 31 de mayo

Cuartos de final: 3 y 7 de junio

Semifinales: 10 de junio

Gran Final: 14 de junio

Sub-12

Fase de grupos: 26 de abril al 24 de mayo

Cuartos de final: 31 de mayo

Semifinales: 7 de junio

Gran Final: 14 de junio

Sub-8

Fase de grupos: 26 de abril al 31 de mayo

Semifinales: 7 de junio

Gran Final: 14 de junio

El fútbol continúa este fin de semana

La acción de la Copa Talento Colegial continuará este sábado y domingo con una doble jornada en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Las categorías Sub-8 y Sub-12 estrenarán su temporada el domingo, mientras que la Sub-16 disputará sus fechas 2 y 3.