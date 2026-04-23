Arranca la Copa Talento Colegial con goleadas y empates

Este miércoles inició una nueva temporada de la Copa Talento Colegial con la apertura de la competencia en la categoría Sub-16. Una doble jornada masculina y femenina en el COS Sports Plaza y en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, respectivamente, dio el puntapié inicial al certamen intercolegial más numeroso de la ciudad de Panamá.
Masculino: Empates definidos por duelos defensivos
La acción masculina tuvo lugar en el COS Sports Plaza de Metropark e inició con el enfrentamiento entre los Legends de la Academia Hebrea de Panamá y las Águilas del Colegio Javier. Tras 60 minutos intensos, con ambos equipos sacrificándose en defensa, el gol no llegó y el encuentro terminó igualado 0-0.
El segundo partido de la noche siguió la misma línea, con el duelo entre el Instituto Rubiano y los Potros del Thomas Jefferson School, que también protagonizaron una batalla defensiva que culminó 0-0.
El gol finalmente apareció en el tercer encuentro, cuando los Green Panthers del Instituto Panamericano se midieron a los Thunders del Instituto Atenea de Panamá. En un partido que mantuvo la tónica de equilibrio, el marcador terminó 1-1. Dylan Conover anotó el primer gol del torneo masculino apenas al minuto 4, mientras que Juan Jaén igualó en el minuto 30.
Femenino: Tres goleadas marcan la pauta
El fútbol femenino arrancó con una goleada histórica en la categoría Sub-16. Las Lions del Colegio Real se impusieron por un contundente 14-0 sobre el Instituto Fermín Naudeau.
Gabriela Rodríguez y Camila Díaz marcaron tripletes, mientras que Analía Velásquez, Jimena Chue y Mikaela Palma aportaron dobletes. Además, Mia Paulette y Ana Laura Sánchez sumaron un gol cada una.
En el segundo encuentro, el Instituto Rubiano derrotó 3-0 a las Eagles de El Colegio de Panamá, con goles de Yohanis Batista, Sonia Rodríguez y Stacy Apolayo.
En el cierre de la jornada, las Jaguars del Metropolitan School vencieron 3-0 a las Legends de la Academia Hebrea de Panamá, con doblete de Penelope Rojas y un tanto de Isabella Shimizu.
Fechas clave del torneo
Las próximas ocho semanas estarán cargadas de acción en las categorías Sub-8, Sub-12 y Sub-16, tanto en masculino como en femenino.
Estas son las fechas más importantes del torneo:
Sub-16
Fase de grupos: 22 de abril al 24 de mayo
Repechaje: 27 de mayo
Octavos de final: 30 de mayo y 31 de mayo
Cuartos de final: 3 y 7 de junio
Semifinales: 10 de junio
Gran Final: 14 de junio
Sub-12
Fase de grupos: 26 de abril al 24 de mayo
Cuartos de final: 31 de mayo
Semifinales: 7 de junio
Gran Final: 14 de junio
Sub-8
Fase de grupos: 26 de abril al 31 de mayo
Semifinales: 7 de junio
Gran Final: 14 de junio
El fútbol continúa este fin de semana
La acción de la Copa Talento Colegial continuará este sábado y domingo con una doble jornada en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.
Las categorías Sub-8 y Sub-12 estrenarán su temporada el domingo, mientras que la Sub-16 disputará sus fechas 2 y 3.