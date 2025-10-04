Arranca la Copa Talento Kids Sub-10 con 35 equipos en competencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo inicia una nueva edición de la Copa Talento Kids, en su categoría Sub-10 con la participación de alrededor de 570 niños. La Copa Talento Kids, uno de los torneos estudiantiles infantiles más numerosos del país, se desarrollará en su totalidad en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Formato del torneo

El certamen contará con la participación de 20 equipos masculinos, divididos en cuatro grupos de cinco colegios. Además, tendrá la presencia de 15 equipos femeninos, divididos en tres grupos de cinco.

Los grupos masculinos quedaron de la siguiente forma:

Grupo A: Academia Interamericana, Colegio San Agustín, El Colegio de Panamá, Colegio St. Mary y Colegio La Salle.

Grupo B: Magen David Academy, Colegio Javier, Colegio Episcopal, United School of Panama e International School of Panama.

Grupo C: Instituto Justo Arosemena, Oxford International School, Academia Hebrea de Panamá, The Oxford School y Panamerican School.

Grupo D: Instituto Alberto Einstein, Instituto Panamericano, Colegio Brader, Colegio Real y Metropolitan School.

Los grupos femeninos se armaron así:

Grupo A: International School of Panama, El Colegio de Panamá, Magen David Academy, Colegio Brader y Colegio San Agustín.

Grupo B: Academia Hebrea, Colegio La Salle, United School of Panama, Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China y Colegio Real.

Grupo C: Colegio Javier, Escuela del Valle Urracá, Panamerican School, Academia Interamericana e Instituto Alberto Einstein.

Formato de competencia

El torneo consistirá en una fase de grupos seguida de una fase eliminatoria.

En la fase de grupos, cada equipo disputará cuatro partidos a lo largo de cinco domingos (los cuatro de octubre y uno en noviembre tras las fiestas patrias).

Después se jugará la fase eliminatoria, bajo formato de eliminación directa.

La rama masculina iniciará su fase eliminatoria a partir de octavos de final , con los cuatro primeros de cada grupo .

La rama femenina comenzará en cuartos de final, con los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros.

Las fechas de competencia serán las siguientes:

Temporada regular: 5, 12, 19 y 26 de octubre, y 16 de noviembre.

Octavos de final masculinos: miércoles 19 de noviembre.

Cuartos de final: domingo 23 de noviembre.

Semifinales: miércoles 26 de noviembre.

Gran Final: domingo 30 de noviembre.

Calendario de este fin de semana

La jornada inaugural en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá se jugará este domingo, con ocho partidos masculinos y seis femeninos, divididos en dos canchas:

Colegio Episcopal vs. United School of Panama – 8:00 a.m. (Masculino – Cancha 1)

Colegio Brader vs. Colegio Real – 8:00 a.m. (Masculino – Cancha 2)

Academia Interamericana vs. Colegio St. Mary – 8:50 a.m. (Masculino – Cancha 1)

Instituto Justo Arosemena vs. Oxford International School – 8:50 a.m. (Masculino – Cancha 2)

El Colegio de Panamá vs. Colegio La Salle – 9:40 a.m. (Masculino – Cancha 1)

Academia Hebrea vs. The Oxford School – 9:40 a.m. (Masculino – Cancha 2)

Magen David Academy vs. Colegio Javier – 10:30 a.m. (Masculino – Cancha 1)

Instituto Alberto Einstein vs. Instituto Panamericano – 10:30 a.m. (Masculino – Cancha 2)

Magen David Academy vs. Colegio Brader – 11:20 a.m. (Femenino – Cancha 1)

Panamerican School vs. Instituto Alberto Einstein – 11:20 a.m. (Femenino – Cancha 2)

International School of Panama vs. El Colegio de Panamá – 12:10 p.m. (Femenino – Cancha 1)

Academia Hebrea vs. Colegio La Salle – 12:10 p.m. (Femenino – Cancha 2)

Colegio Javier vs. Escuela del Valle Urracá – 1:00 p.m. (Femenino – Cancha 1)

United School of Panama vs. CEFI Bilingüe China – 1:00 p.m. (Femenino – Cancha 2)