Arranca la temporada U14 de Ludos Basketball con nuevos equipos y formato renovado

El baloncesto escolar sigue con el inicio de la temporada U14 de la Liga Ludos Basketball, que arranca este domingo 14 de septiembre en el Nike Arena del COS Sports Plaza.

Tras la conquista de los Raiders del Colegio Brader en noviembre del 2024, quienes vencieron en semifinales al Colegio Javier y en la final 56-36 a los Fighting Owls de la Academia Interamericana de Panamá (AIP), la expectativa se renueva con un torneo que llega cargado de novedades.

La jornada inaugural presentará dos partidos. A las 7:00 de la noche, los Warriors del Instituto Sun Yat-Sen medirán fuerzas ante los Wildcats del Colegio Bilingüe de Panamá. Más tarde, a las 8:30 p.m., los Eagles de El Colegio de Panamá se enfrentarán a los Wild Lynx de la AIP Cerro Viento, uno de los equipos debutantes en esta edición.

El campeonato tendrá una fase regular de 30 partidos, que se disputará hasta el lunes 27 de octubre, y contará con un nuevo formato: dos grupos de seis equipos cada uno, lo que promete aumentar la competitividad y la emoción en cada fecha.

En el panorama previo, los Raiders del Colegio Brader parten con un aura especial. Aunque figuran en el undécimo puesto del ranking de pretemporada, el cartel de vigentes campeones siempre los coloca como protagonistas a seguir. Su debut será el 27 de septiembre frente al Instituto Justo Arosemena (IJA), un clásico escolar que siempre genera expectativa.

El power ranking de arranque apunta a tres equipos como favoritos: los Legends de la Academia Hebrea de Panamá, el IJA y los Wildcats del Colegio Bilingüe de Panamá, quienes cuentan con plantillas sólidas y el aval de un buen rendimiento en torneos anteriores.

Este sábado 13 se celebra el tradicional Media Day, espacio en el que los equipos presentarán oficialmente a sus plantillas y compartirán un momento único justo antes de iniciar la competencia.

Respecto a la edición pasada, los Warriors llegan con la deuda pendiente de los cuartos de final, donde fueron eliminados por el Colegio Javier, mientras que otros históricos no estarán en esta campaña. El Instituto Italiano Enrico Fermi y el propio Colegio Javier, que tuvo protagonismo en 2024, no dirán presente en la competencia.

En su lugar, el torneo contará con la presencia de nuevas instituciones que refuerzan la diversidad del certamen. Además de los Wild Lynx de la AIP Cerro Viento, también se suman los Spartans del Colegio La Salle, los Titans del Instituto Albert Einstein y los Jaguars del Metropolitan School, planteles que buscarán hacerse un espacio en el panorama competitivo.