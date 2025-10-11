Arrancan los cuartos de final Sub-12 de la Liga Junior en el Yappy Park

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo inicia la recta final de la Liga Junior en su categoría Sub-12, con la disputa de los cuartos de final. Los cuatro partidos se llevarán a cabo en el cuadro principal del Yappy Park.

Los Gators del Colegio St. Mary y los Fighting Owls de la Academia Interamericana abrirán el telón de la jornada. Los Gators finalizaron terceros en el Grupo A con ocho puntos en seis partidos, mientras que los Fighting Owls obtuvieron el segundo puesto del Grupo B con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota.

El segundo cotejo tendrá a los Eagles de El Colegio de Panamá cara a cara con los Green Panthers del Instituto Panamericano. Los Eagles fueron el segundo puesto del Grupo A con 12 puntos en seis juegos, mientras que los Green Panthers terminaron terceros con 11 puntos en el Grupo B.

El tercer enfrentamiento verá a los Thunders del Instituto Atenea medirse ante la revelación del torneo, los Potros del Thomas Jefferson School. Los Thunders ocuparon el cuarto lugar del Grupo A, con ocho puntos. Los Potros, en cambio, completaron una ronda regular perfecta, ganando sus seis partidos disputados.

La cartelera cerrará con el choque entre las Águilas del Colegio Javier y los Brader Raiders. Las Águilas ganaron el Grupo A con 12 puntos en seis partidos, superando a El Colegio de Panamá por diferencia de gol. Los Raiders fueron el cuarto lugar del Grupo B, con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates.

Calendario del domingo futbolero

Los cuatro partidos de cuartos de final se celebrarán en la cancha principal del Yappy Park en el siguiente orden:

Colegio St. Mary vs. Academia Interamericana – 11:30 a.m.

El Colegio de Panamá vs. Instituto Panamericano – 1:00 p.m.

Instituto Atenea vs. Thomas Jefferson School – 2:30 p.m.

Colegio Javier vs. Colegio Brader – 4:00 p.m.