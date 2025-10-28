Panamá, 28 de octubre del 2025

    Arrancó la NBA 2025-2026: Fabricio Oberto y Ernesto Jerez analizan la nueva temporada

    Humberto Cornejo
    Los Oklahoma City Thunder inician como lo grandes favoritos para la campaña 2025-2026. EFE

    La temporada de la NBA está de vuelta, la liga se prepara para una campaña llena emociones y una batalla por el título que promete ser de lo más disputada.

    En una conversación con los especialistas de ESPN, Fabricio Oberto y Ernesto Jerez, compartieron sus expectativas y análisis sobre las grandes historias de la temporada, desde los campeones defensores, Oklahoma City Thunder, hasta de Luka Doncic con Los Angeles Lakers, acompañando a LeBron James.

    El Oklahoma City Thunder, actual campeón de la NBA, se presenta como uno de los grandes favoritos, pero con una temporada llena de retos. Oberto reflexionó sobre el desafío de ser el campeón defensor, ya que todos los equipos lo quieren enfrentar.

    “Lo veníamos charlando con colegas sobre lo que trae y lo que ya muestra Oklahoma, y me parece que tiene eso. Hay que ver cuánto ahora va a jugar con esa chapa de ser campeón, va a jugar con la motivación que tienen todos los equipos de jugar en contra de ellos”, dijo el ganador del oro olímpico en 2004 y el bronce en 2008 con la selección Argentina.

    Victor Wembanyama comenzó pisando fuerte en la temporada 2025 de la NBA con San Antonio Spurs. EFE

    En cuanto a las claves de la campaña, Oberto, campeón de la NBA, destacó la importancia de la salud y la química de Oklahoma a lo largo de los 82 partidos. Para el exjugador, esta será una temporada fundamental, donde la química entre jugadores y entrenadores será decisiva. Oberto consideró que este es un año bisagra para la evolución del estilo de juego en la NBA.

    Luka Doncic jugará su primera temporada completa con los Lakers. EFE

    Ernesto Jerez, por su parte, enfatizó la incertidumbre que caracteriza al inicio de la temporada, resaltando que si no hubiera dudas, simplemente se entregaría el anillo al campeón. En su análisis, Jerez destacó equipos como Los Angeles Lakers, que han sumado a Luka Doncic a su alineación.

    “Si Luka Doncic es la mitad de lo que fue en los Mavericks, el equipo debe estar bien. Mientras LeBron esté ahí, el equipo será de LeBron, pero Luka va a ser ese guardaespaldas, el que va a estar cuando LeBron dé vuelta”, mencionó.

    La dupla LeBron James y Luka Doncic

    Uno de los puntos más destacados de la temporada será la fusión de LeBron James y Luka Doncic en Los Angeles Lakers. Para Oberto, el futuro de Doncic en el equipo angelino se basa en que él debe tomar el liderazgo y hacer que el equipo juegue a su estilo. Además, cree que el joven jugador es un fuerte candidato para ganar el MVP de la temporada.

    “Este año tiene que salir a buscar su primer MVP de la temporada. Esa tendría que ser su motivación, porque eso va a llevar al equipo”, comentó Oberto.

    LeBron James (i) y Luka Doncic, son las dos grandes estrellas de Los Angeles Lakers. EFE

    En cambio, Jerez resaltó que Luka Doncic podría desempeñar un rol mucho más importante que el que Scottie Pippen tuvo en los Chicago Bulls junto a Michael Jordan.

    “Luka Doncic va a estar un poquito más arriba del nivel de lo que era Pippen cuando estaba al lado de Jordan”, mencionó Jerez.

    Equipos favoritos y pronósticos para la temporada

    Al hablar sobre los equipos favoritos para esta campaña, Oberto mencionó a Oklahoma City, Denver Nuggets y Los Angeles Clippers como algunos de los principales contendientes, pero también advirtió que estos equipos deben superar la tendencia de tener altibajos durante la temporada.

    Stephen Curry (C) , Golden State Warriors, y Nikola Jokic, Denver Nuggets, serán dos de los protagonistas de esta campaña. EFE

    Oberto también destacó el estilo físico y defensivo de los Detroit Pistons, quienes pueden sorprender a muchos durante la campaña.

    “Detroit es de los pocos equipos que raspa, tiene una lija del ocho, no dejan pasar, no se llevan faltas a la casa, juegan muy físico y eso realmente a mí me encanta de un equipo”, manifestó Oberto.

    Shai Gilgeous-Alexander es el líder del Oklahoma City Thunder. EFE

    En cuanto a su pronóstico para el campeón, Ernesto Jerez no dudó en nombrar a Oklahoma City Thunder como el equipo favorito para revalidar el título, siempre y cuando el liderazgo de Shai Gilgeous-Alexander siga siendo determinante.

    “Por ser el campeón favorito, voy a decir que el Thunder va a salir campeón defensor, los respetamos y decimos son favoritos”, concluyó.

