Arsenal empata ante Wolverhampton y pone en riesgo la Premier League

El equipo de Mikel Arteta desperdició una ventaja de dos goles ante el colista, resultado que permite al Manchester City acercarse peligrosamente en la lucha por la Premier League.

Era la visita al colista, un Wolverhampton Wanderers que solo había sacado nueve puntos en 26 jornadas, pero el Arsenal no podía confiarse. Dos goles de ventaja tenían los de Mikel Arteta, pero no podían confiarse. Porque el Arsenal ya ha perdido ligas en escenarios como este y puede haberse dejado otra. El Wolves les empató en el tiempo de descuento y el Manchester City, que depende de sí mismo para ganar la Premier, ya huele la sangre.

Pese a la condena del Wolves al Championship el año que viene, vendieron cara su piel los lobos. Muy cara. Tan cara que no se la pudieron llevar los londinenses del norte de Inglaterra, en una de esas funestas noches para el recuerdo ‘Gunner’. Ni con dos goles de ventaja pudo sentenciar el triunfo ante el colista. En el descuento y con un tanto en propia puerta de Riccardo Calafiori, se dejaron dos puntos que pueden costar muy caro.

It ends level at Molineux. pic.twitter.com/a4SJxOWxpr — Arsenal (@Arsenal) February 18, 2026

Y eso que el Arsenal tardó apenas cinco minutos en coger la delantera. Bukayo Saka, cuya renovación será oficial este jueves, cabeceó un centro de Declan Rice en el corazón del área. La desconexión entre los defensores fue total y Saka, que jugó en la posición del ’10′ ante la ausencia de Martin Odegaard, apareció por ahí para lograr un gol que celebró de forma curiosa, simulando firmar un papel en su mano, símbolo del acuerdo que acaba de sellar con el club de su vida, en el que estará hasta 2031 y siendo el mejor pagado del equipo con un salario de 300 000 libras semanales.

Al gol de Saka le siguieron muchos minutos de incertidumbre en los que el Wolves se sintió más cómodo y comenzó a probar la meta de David Raya con intentos aislados y con la sensación que, de haber estado en el campo el lesionado Hwang Hee-Chan, quizás podrían haber rascado algo.

⏱ 56' - Piero Hincapie's first @Arsenal goal doubles their lead

⏱ 61' - Hugo Bueno's brilliant effort pulls one back for @Wolves



Game on at Molineux! pic.twitter.com/tx8uQaDX3R — Premier League (@premierleague) February 18, 2026

La duda la despejó de forma momentánea Piero Hincapié con su primer tanto como Gunner. El ecuatoriano hizo un movimiento de delantero para zafarse en carrera de la defensa y recibir un pase en profundidad de Gabriel Magalhages que convirtió en gol. El linier lo anuló por fuera de juego, pero el VAR descubrió que Hugo Bueno habilitaba a Hincapié.

El 0-2 hizo respirar al nervioso Mikel Arteta, pero la alegría le duró cinco minutos, lo que tardó el propio Hugo Bueno en desquitarse de su error con un zurdazo a la escuadra. El primer gol del gallego en la Premier League daba una esperanza a los de Rob Edwards que se concretó en el descuento.

En el minuto 95, entre Gabriel y Raya fueron incapaces de atrapar un centro a priori sencillo, la pelota, en mitad de un diluvio monumental, le cayó a Tom Edozie, que sacó un disparo que Calafiori, en lugar de despejar, se metió en su propia portería.

Un drama. La ventaja del Arsenal es ahora de cinco puntos, pero el City puede reducirla a dos el sábado y con los mismos partidos jugados. De hecho, los de Guardiola dependen de sí mismos, ya que tienen que recibir al Arsenal en casa, por lo que si ganan todos los partidos, serán campeones. La liga está más viva que nunca y no son pocos los Gunners que temen que puede haberse perdido en el Molineux Stadium, la casa del colista.