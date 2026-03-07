Arsenal sufre ante Mansfield pero avanza en la FA Cup

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Arsenal venció 1-2 al Mansfield Town y avanzó a cuartos de la FA Cup, aunque sufrió ante un rival de tercera división.

El Arsenal de Mikel Arteta sufrió ante el Mansfield Town (1-2), de la tercera división inglesa, pero logró el pase a los cuartos de final de la FA Cup gracias a los goles de Noni Madueke y Eberechi Eze.

The journey continues, onto the next stop.



Our Gunners sporting the ZNE range 👕



🤝 @adidasfootball pic.twitter.com/ybr4OCoWgq — Arsenal (@Arsenal) March 7, 2026

Los ‘Gunners’, campeones del torneo en 2020, se adelantaron antes del descanso cuando Madueke envió el balón a la escuadra con un potente disparo desde la frontal del área.

Tras la reanudación, Will Evans igualó el encuentro con una jugada individual en la que superó a Cristian Mosquera y definió ante Kepa Arrizabalaga, titular en la competición copera.

A veinte minutos del final, Eze, que llevaba apenas cuatro minutos sobre el césped, decantó la balanza a favor del club londinense con un espectacular zapatazo a la escuadra.

💬 “That's a massive weapon for the team. So, we need to continue to do that.”



Mikel on continuing to build after a landmark 100 goals from 19 different goalscorers so far this season 👇 — Arsenal (@Arsenal) March 7, 2026

La parte negativa del encuentro fueron las lesiones de Leandro Trossard y de Riccardo Calafiori a cuatro días del duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Bayer Leverkusen.

El partido comenzó con dominio del Arsenal, que presentó un once lleno de rotaciones y en el que el joven Max Dowman, de 16 años, tuvo la primera ocasión clara, pero no acertó en el mano a mano.

El Mansfield reaccionó y generó peligro, con su oportunidad más clara en un disparo del capitán Louis Reed que obligó a intervenir a Arrizabalaga.

💬 “The goal was to be in the next round. We now have the [Champions League] with a couple of big games, and we'll be focused.”



Kepa looks ahead following today’s victory over Mansfield Town👇 — Arsenal (@Arsenal) March 7, 2026

Tras ese empuje local, el Arsenal volvió a tomar el control del juego, aunque se encontró una y otra vez con el portero Liam Roberts, que fue el mejor de los suyos.

Primero detuvo un remate de Gabriel Martinelli y después otro intento de Dowman, pero no pudo evitar el tanto de Madueke, que aprovechó una jugada prolongada para sacar un potente disparo desde la frontal que se coló en la escuadra.

Ya en la segunda parte, el Mansfield igualó la contienda tras una pérdida en la salida del balón de Marli Salmon que Evans recogió y, tras dejar atrás a Mosquera con un recorte, definió por debajo ante Kepa.

Onto the next round with Eberechi Eze 🤩 pic.twitter.com/O4XZPt1qNx — Arsenal (@Arsenal) March 7, 2026

El Arsenal reaccionó y se volcó al ataque con Dowman, que lo volvió a intentar con un disparo que Roberts detuvo abajo.

Poco después, Madueke protagonizó una gran jugada individual que terminó con un pase de la muerte para Gabriel Jesús, cuyo remate fue despejado entre el portero y un defensa bajo palos.

Después del aviso, llegó el tanto de la victoria por medio de Eze, que tras recibir un pase de Christian Norgard, soltó un potente disparo que se coló por la escuadra.

Jaden Dixon’s first-team debut for The Arsenal 👏



Shot on Google Pixel 🤳 pic.twitter.com/6fFAzYgNju — Arsenal (@Arsenal) March 7, 2026

El Arsenal aún pudo ampliar la ventaja por medio de Bukayo Saka, pero Roberts volvió a intervenir con acierto.

Con esta victoria, el Arsenal, líder de la Premier League, se clasifica para los cuartos de final de la FA Cup y se une al Liverpool, que venció el viernes al Wolverhampton Wanderers por 1-3.