Artes marciales coreanas brillan en exhibición en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fundación Panameña de Artes Marciales Coreanas realizó una exhibición en Yappy Park con demostraciones de taekwondo, tang soo do, hapkido y haidong gumdo.

La Fundación Panameña de Artes Marciales Coreanas realizó este sábado una exhibición especial en Yappy Park, como parte de la conmemoración del Día de la Liberación Nacional de Corea, en una jornada que combinó deporte, cultura y tradición ante autoridades y público en general.

El evento contó con la participación del embajador de la República de Corea en Panamá, S.E. Han Byoung-jin, y sirvió como escenario para mostrar las principales disciplinas marciales coreanas que cuentan con representación en el país.

Una gran cantidad de atletas participaron en esta exhibición realizada en el Yappy Park. Foto: Carlos Vidal-Endara

Durante la actividad se llevaron a cabo exhibiciones de taekwondo, tang soo do, hapkido y haidong gumdo, permitiendo a los asistentes conocer las características y técnicas de cada disciplina mediante una serie de presentaciones individuales y grupales.

El taekwondo aportó dinamismo con combinaciones de patadas, desplazamientos y técnicas de ataque y defensa. El tang soo do, por su parte, mostró un enfoque tradicional basado en la precisión y coordinación de los movimientos.

En el caso del hapkido, los practicantes realizaron ejercicios relacionados con la defensa personal, incluyendo técnicas de control y proyección, mientras que el haidong gumdo captó la atención con demostraciones de manejo de la espada coreana.

Cada presentación reflejó el nivel de preparación de los participantes, quienes ejecutaron sus rutinas con precisión, coordinación y disciplina.

Los atletas hicieron gala de sus habilidades. Foto: Carlos Vidal-Endara

Más allá del componente deportivo, la actividad permitió al público panameño acercarse a distintas expresiones de la cultura coreana y conocer el trabajo que realizan los practicantes de estas disciplinas en Panamá.

La exhibición se convirtió así en un espacio de intercambio cultural y deportivo entre Panamá y Corea, en el marco de una fecha de especial significado para el país asiático.