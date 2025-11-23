Panamá, 23 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Polideportivo

    Arturo Dorati y Yusneiry Agrazal lideran a Panamá en Ayacucho y Lima 2025

    Humberto Cornejo
    Arturo Dorati y Yusneiry Agrazal lideran a Panamá en Ayacucho y Lima 2025
    Arturo Dorati y Yusneiry Agrazal durante la cereminia de inauguración. Cortesía/COP/Anna Heart

    La tan esperada ceremonia de inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 se celebró este sábado 22 de noviembre.

    Panamá inició oficialmente su participación en el certamen, destacando a sus abanderados, Arturo Dorati (esgrima) y Yusneiry Agrazal (lucha), quienes fueron los encargados de llevar con orgullo la bandera nacional.

    Uno de los primeros panameños en entrar en acción fue el actual campeón centroamericano de E-Football, Michael Lawson, quien representa a Panamá en la modalidad de Esports.

    Lawson, jugando con el Arsenal, se convirtió en el primer atleta panameño en disputar un partido oficial de estos XX Juegos Bolivarianos, logrando un gran resultado al finalizar la ronda inicial como líder del grupo B con 10 puntos.

    Mañana, Lawson se enfrentará a Ángel García en el partido por la medalla de bronce, demostrando la creciente relevancia de los deportes electrónicos en las competencias internacionales.

    Este domingo, el Team Panamá participará en:

    • Tiro Deportivo, desde las 8:30 a.m.

    • Acuáticos (Natación), desde las 9:00 a.m.

    • Tiro con Arco, desde las 9:00 a.m.

    • Esports, desde las 11:00 a.m.

    • Lucha, desde las 3:00 p.m.

    • Levantamiento de Pesas, desde las 4:00 p.m.

    La delegación está compuesta por 113 atletas, quienes competirán en 21 deportes diferentes, abarcando un total de 29 modalidades y 116 pruebas.

    En cuanto a la distribución geográfica de las competiciones, 18 de las disciplinas se celebrarán en Lima, mientras que las otras tres se disputarán en la ciudad de Ayacucho, lo que permitirá que los atletas panameños enfrenten a rivales de toda la región en un entorno de alto nivel competitivo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


