Aruba dominó a Vacamonte y lo puso al borde de la eliminación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El equipo de las Pequeñas Ligas de Vacamonte perdió 8-2 con Aruba y quedó al borde de la eliminación: si pierde su próximo partido, quedará fuera del torneo.

Panamá mostró nerviosismo en defensa desde el inicio. En la primera entrada, el lanzador Emanuel Flores golpeó a dos bateadores. En la segunda, un lanzamiento escapado permitió que un corredor llegara a primera; luego, un imparable puso hombres en primera y segunda, y un batazo al jardín izquierdo remolcó la primera carrera de Aruba.

En ofensiva, el lanzador rival Arnold Gismar Martha dominó a los primeros seis panameños, con tres ponches en las dos primeras entradas. En la tercera, la defensa panameña mejoró, pero el ataque siguió sin producir: los primeros nueve bateadores fueron retirados en orden.

Calm, Josiah Koolman, & collected under pressure 😎 pic.twitter.com/bS9RGz9oPY — Little League (@LittleLeague) August 15, 2025

En la cuarta, Flores otorgó dos bases por bola consecutivas; un sencillo trajo la segunda carrera, un rodado de sacrificio la tercera y otro sencillo la cuarta. Anthoni Castillo sacó los últimos dos outs, pero Aruba ya mandaba 4-0, mientras Martha completaba su cuarto episodio perfecto consecutivo con tres ponches.

Vacamonte rompió la perfección rival en la quinta con un sencillo y un doble que remolcaron su primera carrera. Pero Aruba respondió en la sexta con cuatro anotaciones para extender la ventaja. Vacamonte anotó una carrera en la baja del sexto episodio, pero no fue suficiente para evitar la derrota por 8-2.

Con la derrota, Vacamonte cae al cuadro de perdedores en el torneo. Su próximo partido será este domingo ante el perdedor de Puerto Rico vs. México, en horario por confirmar.