Panamá, 16 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENIS

    Aryna Sabalenka quiere más duelos con Iga Swiatek en 2026

    Aryna Sabalenka reclama más enfrentamientos ante Iga Swiatek en 2026 para fortalecer una rivalidad clave del tenis femenino, con la mirada puesta en el Abierto de Australia.

    EFE
    Aryna Sabalenka quiere más duelos con Iga Swiatek en 2026
    Aryna Sabalenka ha ganado el Abierto de Australia en dos ocasiones y es la actual número 1 del mundo. EFE/EPA/Amr Alfiky / POOL

    La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, expresó este viernes su deseo de enfrentarse con mayor frecuencia a Iga Swiatek, número dos del ránking WTA, durante la temporada 2026, al considerar que los grandes duelos son clave para consolidar las rivalidades en la élite del tenis femenino.

    +info

    Miguel Ordóñez navega una ronda exigente en el primer día de su undécimo LAACPanamá Oeste arranca la segunda vuelta con un invicto históricoJuan Pablo Motta abre el LAAC 2026 con 73 golpes en el Lima Golf ClubPanamá Oeste blanquea a Chiriquí y llega a 11 partidos sin perder

    En una rueda de prensa en el Abierto de Australia, la jugadora bielorrusa lamentó que ambas solo se midieran en una ocasión a lo largo de 2025, pese a dominar el circuito en los últimos años. “Es una locura pensar que solo nos enfrentamos una vez el año pasado. Me gustaría jugar contra Iga muchas más veces esta temporada”, afirmó Sabalenka.

    La campeona de varios torneos de Grand Slam compareció ante los medios con la ambición de lograr el premio en Melbourne, tras no haber logrado hacerse con el torneo australiano en la edición anterior frente a la estadounidense Madison Keys.

    “Fue muy doloroso perder la final del año pasado. Lo pasé mal durante un tiempo después de ese partido y ojalá pueda hacerlo mejor en esta edición”, dijo.

    Más allá de la rivalidad deportiva, Sabalenka subrayó su intención de trascender las pistas y convertirse en un referente.

    “Siempre he querido ser algo más que una tenista y erigirme en una inspiración para toda una generación. Quiero encontrar el equilibrio entre una vida muy profesional y la diversión”, explicó.

    Sabalenka y Swiatek mantienen un cara a cara favorable a la polaca por 8-5, una estadística que refleja la intensidad de una rivalidad que, según la número uno del mundo, todavía tiene mucho margen para crecer en 2026.

    La bielorrusa se enfrentará a la francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah en el primer partido del Abierto, mientras que Swiatek hará lo propio con la china Yue Yuan, y ambas no se verían las caras salvo en una potencial final.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • Tribunal revoca la absolución y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera. Leer más
    • Docentes y padres de familia cuestionan cambios al PASE-U por posible impacto en miles de estudiantes. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más
    • Juan Diego Vásquez acusa al contralor de decidir ‘con el hígado y las tripas’ en la crisis de basura en San Miguelito. Leer más
    • Irma Hernández presenta demanda para impedir que la Autoridad de Aseo asuma recolección de basura en San Miguelito. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján rompe el silencio: defiende la demolición del monumento chino y responde a denuncia de la ACP. Leer más