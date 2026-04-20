Panamá, 20 de abril del 2026

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    Fútbol

    Asencio, Courtois y Rodrygo, únicas bajas en la sesión de Arbeloa antes del Alavés

    Real Madrid completó su última sesión de entrenamiento. La práctica incluyó movilidad, rondos, trabajo táctico y finalizaciones.

    EFE
    Asencio, Courtois y Rodrygo, únicas bajas en la sesión de Arbeloa antes del Alavés
    Raúl Asencio es una de las bajas del Real Madrid. EFE/Sergio Pérez

    El Real Madrid completó este lunes su última sesión preparatoria antes del retorno a la competición, tras la eliminación el pasado miércoles ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones, y apuntaló su puesta a punto para recibir al Alavés este martes en LaLiga.

    Solo tres jugadores no formaron parte de la sesión. Los tres lesionados. El defensa Raúl Asencio, que sufre una enterocolitis bacteriana; el portero Thibaut Courtois y el atacante brasileño Rodrygo Goes, que se recuperan de sus respectivas dolencias físicas.

    Asencio, Courtois y Rodrygo, únicas bajas en la sesión de Arbeloa antes del Alavés
    El Real Madrid completó este lunes su última sesión preparatoria antes del retorno a la competición, tras la eliminación el pasado miércoles ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones. EFE/Santiago Castro

    El meta sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho y no juega desde marzo mientras que Rodrigo, con la rotura del ligamento cruzado, tiene muchos meses por delante antes de volver a los terrenos de juego.

    El resto de futbolistas estuvo a las órdenes de Álvaro Arbeloa en una práctica que comenzó con ejercicios de movilidad, velocidad de reacción y rondos y después ejecutaron un trabajo más táctico y de posesión.

    La jornada acabó con un partido entre los miembros de la plantilla antes de acentuar las finalizaciones de jugadas y los lanzamientos de faltas.

    Asencio, Courtois y Rodrygo, únicas bajas en la sesión de Arbeloa antes del Alavés
    Kylian Mbappe y Fede Valverde abandonan el campo tras ser eliminado por el Bayern Múnich. EFE/EPA/RONALD WITTEK

    El Real Madrid recibe al Alavés en la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) casi una semana después de su eliminación de la Liga de Campeones y para disputar el tramo final de la temporada, siete partidos, sin apenas objetivos por delante. Ni la Copa del Rey, fuera de Europa y a nueve puntos del Barcelona cuando quedan siete jornadas por jugar en la competición liguera.

    EFE

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