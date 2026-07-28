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    Ashley Castillo conquista la segunda medalla de oro para Panamá en Santo Domingo 2026

    La istmeña conquistó la medalla de oro en ajedrez Blitz, Tablero 1, y sumó su segunda presea en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

    Redacción de La Prensa
    Ashley Castillo conquista la segunda medalla de oro para Panamá en Santo Domingo 2026
    Ashley Castillo durante la competencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Foto: Cortesía/COP

    La ajedrecista panameña Ashley Castillo volvió a subir a lo más alto del podio al conquistar la medalla de oro en la modalidad Blitz, correspondiente al Tablero 1, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    Castillo logró el primer lugar de la competencia con un puntaje de 12.0 unidades, resultado que le permitió otorgarle a Panamá su segunda presea dorada en la cita regional y sumar su segunda medalla individual en esta edición de los Juegos.

    La representante istmeña ya había demostrado su nivel en la jornada anterior, cuando obtuvo la medalla de plata en la modalidad Rápido, también en el Tablero 1. Con estos resultados, Castillo se consolida como una de las figuras destacadas de la delegación panameña en la competencia de ajedrez.

    La primera medalla de oro de Panamá en Santo Domingo 2026 había llegado previamente en otra disciplina, y ahora Castillo amplía la cosecha dorada del país con una actuación sobresaliente frente a las mejores exponentes de la región.

    Ashley Castillo conquista la segunda medalla de oro para Panamá en Santo Domingo 2026
    Zoe Rainey obtuvo una puntuación de 159.15 unidades en la ronda preliminar. Foto: Cortesía/COP

    Zoe Rainey avanza a la final en clavados

    En otra actuación destacada para Panamá, la nadadora Zoe Rainey clasificó a la final de la prueba de clavados en plataforma de 10 metros.

    La atleta panameña obtuvo una puntuación de 159.15 unidades en la ronda preliminar, resultado que le permitió ubicarse en la sexta posición y asegurar su presencia en la disputa por las medallas.

    Rainey buscará cerrar su participación con una actuación histórica cuando compita en la final programada para este jueves 30 de julio, donde intentará alcanzar un lugar en el podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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