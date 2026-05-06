Así es el Boeing 737 MAX 8 que llevará a Panamá al Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El “Avión de la Sele” es un Boeing 737 MAX 8 de Copa Airlines está diseñado con símbolos nacionales y figuras históricas del fútbol panameño.

La selección de Panamá ya tiene alas propias rumbo a la Copa del Mundo 2026. Copa Airlines, Boeing y la Federación Panameña de Fútbol presentaron oficialmente el Boeing 737 MAX 8, matrícula HP-9819CMP, que acompañará a la Marea Roja en su camino mundialista.

El avión, completamente pintado de rojo, es mucho más que un medio de transporte: es una obra cargada de identidad nacional. Su diseño, elegido entre casi 700 propuestas, incluye detalles dorados, la figura del águila harpía y una composición visual que rinde homenaje a dos íconos del fútbol panameño como Luis Tejada y Román Torres, autores de goles imborrables en la historia del país. Además, la frase “¡Vamos Panamá!”.

“Este diseño es producto de la creatividad de dos panameños que lograron capturar, en una imagen, la emoción de un país que vuelve a vivir la fiesta del fútbol”, afirmó Marco Ocando, director senior de Mercadeo de Copa Airlines.

“Este avión, además de acompañar a nuestro equipo, también llevará por el continente el orgullo, la energía y la ilusión de millones de panameños rumbo al Mundial 2026”, agregó.

El diseño de la pintura de la aeronave nació del concurso “El Avión de la Sele”, lanzado en noviembre de 2025. La propuesta ganadora fue creada por los panameños Ernesto de León y Henry Katz.

Por su parte, el presidente encargado de la FEPAFUT, Fernando Arce, destacó el significado del proyecto.

“Expresamos nuestro sincero agradecimiento a Copa Airlines por este significativo gesto. Este avión representa mucho más que un diseño; es el orgullo de todo un país que vuela junto a su selección directo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026”, manifestó.

El técnico de la selección nacional, Thomas Christiansen, también valoró el impacto simbólico de la iniciativa.“Esta experiencia ha sido increíble. La manera en que la gente se ha volcado, demuestra que todos somos uno y que compartimos la ilusión de arrancar bien el Mundial y hacer historia”, expresó.

Christiansen resaltó el significado de los elementos incluidos en el diseño de la aeronave.“Es increíble que se haya tenido este gesto. Lo que representa el águila, el logo y las figuras de Luis Tejada y Román Torres refleja todo lo que ha significado el fútbol para el país”, indicó.

Como parte de esta experiencia, se realizó un recorrido por las instalaciones de Boeing, un complejo industrial de dimensiones colosales que refleja la magnitud de la ingeniería moderna.

La fábrica cuenta con más de 400 mil hectáreas de terreno, cerca de 31 mil empleados y opera como una ciudad autónoma, con servicios propios de bomberos, médicos y odontólogos.

En este centro se ensamblan aeronaves de última generación. Aunque el icónico modelo 747 ya no se fabrica, la compañía mantiene la producción de aviones como el 777, considerados entre los más avanzados del mundo. Cada aeronave representa una hazaña técnica: más de tres millones de piezas y una red de 1,100 proveedores participan en su construcción.