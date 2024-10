Así fue el día 1 de Toña Is como seleccionadora de Panamá

Escuchar audio noticia

María Antonia “Toña” Is Piñera inició el lunes 21 de octubre sus funciones como seleccionadora nacional femenina de Panamá. La entrenadora española, de 58 años de edad, se le ve experimentada, con carácter y personalidad. Le gusta la disciplina y no parece estar dispuesta a dar titulares que le comprometan, como que ir al Mundial es una obligación para el fútbol femenino de Panamá.

Entró a las 11:01 de la mañana al auditorio de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y tras una corta introducción del presidente Manuel Arias, Toña respondió cerca de 20 preguntas en poco más de 30 minutos.

Toña tiene la misión de llevar al equipo panameño hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. Su predecesor, el mexicano Nacho Quintana, fue el pionero con el boleto vía repechaje a Australia-Nueva Zelanda 2023, pero esto no ejerce presión sobre la hispana.

Durante su presentación, las palabras clave fueron “proceso y paciencia”, ya que subrayó que el desarrollo del equipo requerirá tiempo y dedicación. Enfatizó la importancia de entender que el crecimiento de la selección será gradual.

“Es algo de poquito a poco, hay que darle tiempo al tiempo. Esto es un proceso que lleva su tiempo y trabajo, pero les aseguro que no faltará el esfuerzo”, señaló la ex entrenadora del Pachuca Femenino. Para ella no se trata de una obsesión sino de un proceso a largo plazo y los 32 meses parecen ser tiempo suficiente para estar nuevamente entre las 32 mejores selecciones del planeta.

Sobre las razones que la llevaron a aceptar el cargo en Panamá, comentó que buscaba un proyecto ambicioso y desafiante. “Me prometí que volvería a entrenar cuando el proyecto fuera ambicioso y me gustara. Este es un proyecto que se adapta a lo que estaba buscando”, explicó. Además, considera que la selección femenina de Panamá tiene un gran margen de mejora, lo que la motivó a aceptar este desafío.

Uno de los presentes en el auditorio fue Thomas Christiansen, y ante la consulta de La Prensa sobre el respaldo del míster, Toña dijo: “Estoy encantada con tener a Thomas. Tuvimos una conversación, me llamó por teléfono, es importante que un hombre como él esté con nosotros y que sea muy cercano. Es parecido a mí. Me ha explicado muchas cosas sobre el país, los jugadores, y me ha sido de mucha ayuda haber hablado con Thomas. A partir de ahora, vamos a estar en continuo contacto.”

Toña Is, campeona como directora técnica de España en el Mundial Sub-17 Uruguay 2018, firmó un contrato de tres años y con el salario -no detallado- más alto para el cargo máximo de la selección femenina de Panamá.

El día 1 culminó con la primera sesión de entrenamiento en el COS Sports Plaza en Metro Park, ya que su estreno llegará este domingo 27 de octubre contra Costa Rica.