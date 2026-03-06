Panamá, 06 de marzo del 2026

    Encuentro en la Casa Blanca

    Así fue el encuentro de Trump con Messi: ‘¿Quién es mejor, Pelé o Messi?

    EFE
    El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump saluda al capitán del Inter Miami, Lionel Messi en una reunión en la Casa Blanca en Washington. EFE/EPA/YURI GRIPAS/POOL

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca al Inter Miami de Lionel Messi como campeón de la MLS y afirmó que el argentino es mejor jugador que Pelé, a quien dijo haber visto jugar con el Cosmos de New York.

    No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba en el Cosmos. No lo sé… Puede que tú seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Tú? Yo creo que sí… Pero él era muy bueno, ¿verdad? Pelé era muy bueno”, afirmó Trump durante la recepción.

    El mandatario recibió una camiseta del Inter Miami con su apellido y el número ’47′ en la espalda (en referencia a su condición de cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos), además de un balón y un reloj marca Tudor personalizado.

    Donald Trump, presidente de EE.UU., habla con Lionel Messi y otros integrantes del Inter Miami en la Casa Blanca, en donde los recibió para celebrar el título de 2025 en la MLS. EFE/EPA/YURI GRIPAS/POOL

    Es tradición que los campeones de las grandes ligas de Estados Unidos, como la NFL, la MLB o la NBA, visiten la Casa Blanca, pero es la primera vez que Donald Trump recibe al campeón de la Major League Soccer.

    El delantero del Inter Miami, Lionel Messi (izq.), y el dueño del equipo, Jorge Mas (centro), entregan un obsequio al presidente estadounidense Donald Trump (der.), durante la bienvenida del presidente al Inter Miami CF, campeón de la Major League Soccer, en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington. (Liga de Campeones) EFE/EPA/JIM LO SCALZO

    “Tengo que decir esto: he visto a grandes jugadores del mundo del deporte llegar (a Estados Unidos), de todos los países y estilos. Muchos llegaron con gran expectación, ‘¡qué increíble!’, decían todos… pero no ganaban. Este chico (Messi) llegó, hubo un gran revuelo, y ganó”, afirmó Trump.

    “Tú, Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil, muy inusual. Además, soportaste mucha más presión de la que nadie imagina, porque se esperaba que ganaras… y casi nadie lo logra. Tú llegaste y ganaste con toda esa presión. Eso es un homenaje increíble”, añadió el mandatario.

    El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante la reunión en la Casa Blanca. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

    En nombre del Inter Miami dijo unas palabras su presidente, Jorge Mas. “Está viendo a uno de los mejores equipos del planeta, ahí, justo detrás de nosotros”, le dijo Mas a Trump.

    El delantero del Inter Miami, Lionel Messi (izq.), entrega un obsequio al presidente estadounidense Donald Trump (centro) durante la bienvenida del presidente al Inter Miami CF, campeón de la Major League Soccer, en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D. C. (Liga de Campeones) EFE/EPA/JIM LO SCALZO

    “Me dije a mí mismo lo que muchos creían imposible. Dije: vamos a traer al mejor jugador del mundo para que juegue en el Inter Miami, y eso fue en 2019. Y hoy, frente a ustedes, tienen al mejor jugador del mundo”, añadió.

    El Inter Miami se proclamó en diciembre pasado campeón de la MLS por primera vez en su historia cinco años después de su debut en liga en 2020.

    EFE

    Agencia de noticias

