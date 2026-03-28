Así fue el primer jonrón de Miguel Amaya en la temporada 2026 de la MLB

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño Miguel Amaya tuvo una jornada positiva con el bate al conectar su primer cuadrangular de la temporada y comandar la ofensiva de los Chicago Cubs, que derrotaron con contundencia 10-2 a los Washington Nationals este sábado.

Amaya, quien batea para .500 en cuatro turnos oficiales en este arranque de campaña, terminó el encuentro con dos imparables y dos carreras impulsadas. Su batazo de vuelta completa representó el primer jonrón de los Cachorros en la temporada 2026.

FIRST HOMER OF THE SEASON BELONGS TO MIGGY! pic.twitter.com/RGxcBfD0sO — Chicago Cubs (@Cubs) March 28, 2026

El receptor santeño ya en 2025 había sido protagonista al convertirse en el primer pelotero en remolcar una carrera en toda la temporada de Grandes Ligas, durante la Serie de Tokio entre Dodgers y Cubs.

#Cubs Miguel Amaya on Cade Horton and his homer off Mikolas: pic.twitter.com/TvOGha7Ymo — Taylor McGregor (@Taylor_McGregor) March 28, 2026

El respaldo ofensivo para Chicago continuó con el aporte de Ian Happ, quien abrió el juego en la sexta entrada con un jonrón de tres carreras que terminó de inclinar la balanza a favor de los locales. También destacaron Pete Crow-Armstrong con dos hits, mientras que Nico Hoerner, Matt Shaw y Carson Kelly contribuyeron con carreras remolcadas.

Desde el montículo, Cade Horton (1-0) firmó una sólida apertura al trabajar seis entradas y un tercio en las que permitió apenas cuatro imparables y dos carreras, con cuatro ponches y una base por bolas. El derecho de 24 años, subcampeón en la votación al Novato del Año de la Liga Nacional en 2025, retiró a los primeros nueve bateadores que enfrentó antes de ceder un jonrón solitario a James Wood en la cuarta entrada.

El relevo de Chicago se encargó de cerrar el partido sin sobresaltos, con tres lanzadores que no permitieron hits en el resto del compromiso.