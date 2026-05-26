Panamá, 26 de mayo del 2026

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    Fútbol, cultura y orgullo nacional

    Así fue el video oficial de Panamá para presentar a sus 26 jugadores mundialistas

    La selección de Selección de fútbol de Panamá presentó a sus 26 convocados para el Mundial 2026 con un video cargado de símbolos panameños, paisajes icónicos y escenas de la vida cotidiana del país.

    Getzalette Reyes

    Un Thomas Christiansen desde lo alto de un rascacielos en Calle 50 y una frase cargada de ilusión: “Es tiempo de soñar”.

    +info

    Alberto Quintero tiene su revancha: convocado por Panamá al Mundial 2026

    Así inicia el video oficial con el que Selección de fútbol de Panamá presentó a los 26 jugadores que representarán al país en el Mundial 2026.

    La producción audiovisual se convirtió rápidamente en una vitrina de orgullo nacional. Tomas del Canal de Panamá, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la cinta costera y Amador acompañaron la presentación de cada uno de los futbolistas convocados a la segunda cita mundialista en la historia de Panamá.

    Pero el video no solo mostró postales turísticas. También incluyó escenas cotidianas muy reconocibles para los panameños: vendedores de raspado, billeteros de lotería y comerciantes de mercados públicos aparecieron como parte de la narrativa visual.

    No faltaron además imágenes desde el puente de las Américas, los tradicionales diablos rojos y canchas de boxeo, baloncesto y fútbol, en una mezcla que buscó reflejar la identidad popular y deportiva del país.

    Panamá debutará el próximo 17 de junio ante Ghana en el Toronto Stadium, en Canadá, por el Grupo L, que también integran Croacia e Inglaterra.

    Aquí puede revivir el video oficial de presentación de la selección panameña rumbo al Mundial 2026.

    Getzalette Reyes


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