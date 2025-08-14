Así le fue al panameño Eric Anell Acosta en los World Games Chengdu 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño Eric Anell Acosta compitió este jueves en el duatlón de los World Games Chengdu 2025 con un tiempo oficial de 1 hora, 19 minutos y 37 segundos, finalizando en el puesto 21 entre 34 competidores.

A sus 22 años, Anell se convirtió en el segundo representante de Panamá en estos Juegos, después de la actuación de Yacqueline Arosemena en días anteriores.

Nacido en abril de 2003, Acosta llegó a China tras un año cargado de actividad, que incluyó su presencia en el Ironman 70.3 Panamá y en otros eventos internacionales, consolidando su experiencia en pruebas de resistencia combinada.

En Chengdu, el panameño se mantuvo constante a lo largo del recorrido, que combinó segmentos de carrera y ciclismo, cruzando la meta a 5 minutos y 23 segundos del campeón de la prueba, el francés Benjamin Choquert, quien se adjudicó la medalla de oro con 1:14:14.

El podio lo completaron los belgas Arnaud Dely, medalla de plata, y Vincent Bierinckx, bronce, confirmando el dominio europeo en la competencia.