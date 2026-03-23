Así llegan los panameños en Europa a la fecha FIFA

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Los legionarios panameños sumaron minutos en Europa antes de los amistosos ante Sudáfrica, en una semana clave de cara al Mundial 2026.

Panamá entra en una semana clave con varios de sus legionarios llegando con minutos y ritmo desde Europa.

El fútbol de clubes en Europa está en pausa. Llegó el final de marzo y arranca la primera fecha FIFA de 2026, la última antes de que termine la temporada y los jugadores se sumen a sus selecciones para la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

Panamá será una de esas 48 selecciones y ya se prepara con miras al Mundial, viajando esta semana —por separado— al sur del continente africano para enfrentar a Sudáfrica en dos partidos amistosos. Entre los convocados están los legionarios que militan en Europa, la mayoría con acción este fin de semana. Aquí, su rendimiento.

José “Coto” Córdoba

Córdoba regresa a una convocatoria después de lesionarse en la primera fecha de la fase final de la eliminatoria de Concacaf, ante Guatemala en el Rommel Fernández.

El defensor del Norwich City jugó los 90 minutos en la victoria 1-0 ante Charlton, actuando como central en línea de tres.

Sumar un partido completo a pocos días del amistoso es una buena señal para el jugador y para Thomas Christiansen, reflejo de su estado físico y nivel actual.

Roderick Miller

Roderick Miller vuelve a una convocatoria por primera vez en más de un año. El defensor del Turan Tovuz jugó los 90 minutos en la victoria 3-2 de su equipo.

¿La nota negativa? Un autogol en el tiempo de reposición, que significó el segundo tanto del rival. Son jugadas que forman parte del fútbol.

Martín Krug

Martín Krug no vio acción este fin de semana con el Levante, que venció 4-2 al Real Oviedo.

Andrés Andrade

Andrés Andrade tuvo una semana cargada con el LASK Linz. El miércoles jugó los 90 minutos en la victoria 2-1 ante el Ried, que clasificó a su equipo a la final de la Copa de Austria.

El domingo volvió a disputar 90 minutos en la derrota 4-2 ante el Rapid de Viena.

Más allá del resultado, acumular 180 minutos en pocos días es una gran noticia para la selección.

César Blackman

César Blackman volvió a disputar los 90 minutos en la victoria del Slovan Bratislava.

Es uno de los panameños más regulares en Europa, y su continuidad sigue siendo clave para la selección.

Michael Amir Murillo

Michael Amir Murillo fue, probablemente, el panameño más destacado de la semana.

El lateral del Beşiktaş jugó los 90 minutos y dio una asistencia en la victoria ante el Kasımpaşa.

Desde su llegada al fútbol turco, ha mostrado un nivel alto, y regresa a la selección en un gran momento.

Una semana que dice mucho

Con varios jugadores sumando minutos y protagonismo, Panamá llega con señales positivas a los amistosos ante Sudáfrica.

Ahora, el reto será trasladar ese ritmo al contexto de selección, en una de las últimas paradas antes del Mundial.