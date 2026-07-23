Así luce el nuevo estadio Armando Dely Valdés, una obra de $7 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El estadio Armando Dely Valdés reabre este viernes con el inicio del Torneo Apertura 2026 de la LPF.

La intensa lluvia que cayó la mañana de este jueves sobre la costa del mar Caribe terminó siendo la primera gran prueba para el renovado estadio Armando Dely Valdés.

Mientras el agua se acumulaba en distintos puntos de la ciudad de Colón, el drenaje del nuevo terreno de juego respondió sin inconvenientes, uno de los principales objetivos de una remodelación que se extendió por un año y medio y que permitirá la reapertura oficial del coliseo este viernes.

El estadio, ubicado en el sector de Arcoíris, comenzó su segunda gran remodelación en enero de 2025. Tras permanecer cerrado desde julio de 2023 para el fútbol profesional, volverá a recibir un partido de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) cuando el tricampeón Plaza Amador visite al Árabe Unido en el encuentro inaugural del Torneo Apertura 2026, a las 8:30 pm.

La obra, ejecutada por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) junto a la empresa Prolosa, representó una inversión inicial de 5.6 millones de dólares, a la que posteriormente se sumó una adenda del 24%, equivalente a 1.4 millones de dólares, destinada principalmente a resolver problemas que no habían sido contemplados en el diseño original.

El renovado escenario mantiene su capacidad para 1,200 espectadores, pero presenta importantes mejoras en prácticamente toda su infraestructura.

El estadio Armando Dely Valdés, ubicado en Arcoíris, Colón. Cortesía/Pandeportes

La estructura de las graderías fue reforzada e impermeabilizada, incluido el techo, que había sufrido un considerable deterioro por la exposición constante a la brisa marina y al ambiente salino característico de la provincia.

También fueron construidos nuevos camerinos para los equipos y los árbitros, se instaló una cancha de césped sintético de última generación con sistema de riego, una nueva pista de atletismo y bancas de dos niveles con capacidad para 12 integrantes cada una.

Entre las principales novedades destaca una pantalla electrónica ubicada en uno de los costados del estadio, cerca de la cancha del Club Activo 20-30, además de un nuevo sistema de iluminación LED que sustituye las antiguas luminarias.

Precisamente la iluminación había sido uno de los mayores problemas del recinto durante los últimos años. Desde 2020 dejaron de disputarse partidos nocturnos debido a que las luminarias se iban quemando y nunca fueron reemplazadas, una situación que reflejaba el deterioro progresivo de un estadio que había sido reinaugurado en septiembre de 2014 tras una primera remodelación.

El director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, explicó que la adenda fue indispensable para garantizar la funcionalidad del proyecto, ya que el contrato original no contemplaba uno de los aspectos más sensibles del estadio: el drenaje.

“Cuando revisamos estructuralmente lo que contenía el contrato vimos que el proyecto, aunque era de 5.6 millones de dólares, no contemplaba el tema del drenaje. Era absolutamente necesario hacerlo porque de lo contrario íbamos a entregar un estadio fallido”, señaló.

El estadio Armando Dely Valdés, ubicado en Arcoíris, Colón. Cortesía/Pandeportes

Para corregir esa situación, el terreno de juego y la pista de atletismo fueron elevados aproximadamente 35 centímetros mediante capas de arena y piedra, complementadas con geoceldas y un nuevo sistema de tuberías que permite una evacuación mucho más eficiente del agua.

“Hoy por hoy el drenaje tanto de la pista como del estadio es de primer mundo”, aseguró el funcionario.

Además del sistema hidráulico, la adenda permitió fortalecer la potencia de la iluminación, ejecutar mejoras internas y proyectar futuras ampliaciones del inmueble.

Pandeportes también confirmó que ya trabaja en la búsqueda de mecanismos para ampliar la capacidad del estadio mediante aportes privados..

“Hemos trabajado de la mano con la LPF para hacer toda una experiencia para el fanático. Vamos a tener un fan fest y estoy seguro de que habrá casa llena. También estamos viabilizando una donación privada para expandir un poco el aforo del estadio”, adelantó el director de Pandeportes.

Respecto al mantenimiento, la entidad informó que el contrato ya fue finiquitado con la empresa constructora y que las garantías de la obra oscilarán entre seis y doce meses.

Paralelamente, se evalúa una futura licitación para el mantenimiento permanente del recinto, mientras esa labor será asumida temporalmente por el departamento de mantenimiento y la dirección regional de Pandeportes.