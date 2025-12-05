Así quedaron los grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Este viernes se sortearon los 12 grupos de la Copa del Mundo de 2026 desde Washington D.C. El Mundial, que contará con 48 equipos divididos en 12 grupos de cuatro, será el más numeroso de la historia de la FIFA.
Cómo se jugará el Mundial
Como se mencionó anteriormente, el certamen estará compuesto por 12 grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada grupo avanzan automáticamente a los dieciseisavos de final, junto a los ocho mejores terceros lugares.
Los 32 equipos clasificados pasarán a una fase de eliminación directa: dieciseisavos (32 equipos) octavos de final (16), cuartos de final (8), semifinales (4) y luego el partido por la medalla de bronce y la gran final. A partir de los cuartos de final, el resto del torneo se disputará en Estados Unidos.
Cómo quedaron los grupos
El momento más esperado después del cierre de las eliminatorias mundialistas finalmente llegó este viernes con el sorteo. Los anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos, ya conocen los días y sedes donde se enfrentarán a cada rival. Este sábado se revelarán los horarios exactos.
Grupo A
Desde antes se sabía que México sería el cabeza de serie del Grupo A, ya que disputará el partido inaugural. Los mexicanos compartirán grupo con Corea del Sur, Sudáfrica y el Ganador de la Ruta D de UEFA. México enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca, repitiendo el primer partido del Mundial 2010. Corea del Sur y el ganador de la Ruta D de UEFA jugarán ese mismo día en Guadalajara.
Grupo B
Como se había anunciado, Canadá fue ubicado como cabeza de serie del Grupo B para asegurar que juegue todos sus partidos en casa. Compartirá grupo con Suiza, Catar y el Ganador de la Ruta A de UEFA. Canadá debutará el 12 de junio contra ese equipo, que podría ser Italia. Suiza y Catar abrirán al día siguiente en San Francisco.
Grupo C
Brasil lidera el Grupo C, acompañado por Marruecos, Escocia y Haití. Los primeros tres repiten grupo como en Francia 1998. Las sedes serán Boston, East Rutherford, Filadelfia, Miami y Atlanta.
Grupo D
El cabeza de serie es Estados Unidos, acompañado por Australia, Paraguay y el Ganador de la Ruta C de UEFA. El debut de Estados Unidos será el 12 de junio en Los Ángeles ante Paraguay. Australia y el representante de UEFA jugarán al día siguiente en Vancouver.
Grupo E
Alemania lidera el Grupo E, que completan Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Estas selecciones jugarán en Filadelfia, Houston, Toronto, East Rutherford y Kansas City.
Grupo F
Países Bajos comanda el Grupo F junto a Japón, Túnez y el Ganador de la Ruta B de UEFA. Las sedes serán Dallas, Monterrey, Houston y Kansas City.
Grupo G
Bélgica es el cabeza de serie del Grupo G, acompañado por Irán, Egipto y Nueva Zelanda. Los partidos se disputarán en Los Ángeles, Seattle y Vancouver.
Grupo H
España lidera el Grupo H junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Las sedes serán Miami, Atlanta, Houston y Guadalajara.
Grupo I
El Grupo I está compuesto por Francia, Senegal, Noruega y el Ganador de la Llave B del Repechaje Intercontinental. Se jugará en East Rutherford, Boston, Filadelfia y Toronto.
Grupo J
Los actuales campeones del mundo, Argentina, encabezan el Grupo J, que completan Austria, Argelia y Jordania. Las sedes serán Kansas City, San Francisco y Dallas.
Grupo K
Cristiano Ronaldo y Portugal lideran el Grupo K, compartido con Colombia, Uzbekistán y el Ganador de la Llave 1 del Repechaje Intercontinental. Jugarán sus partidos en Houston, Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Atlanta.
Grupo L
Finalmente, la selección de Panamá quedó ubicada en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Panamá debutaría contra Ghana, luego enfrentaría a Croacia y cerraría su fase de grupos ante Inglaterra.
Los demás detalles se sabrán el sábado
Este sábado al mediodía, la FIFA publicará los horarios y estadios exactos de todos los partidos, con especial atención al horario de la inauguración y la gran final.