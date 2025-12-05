Panamá, 05 de diciembre del 2025

    COPA DEL MUNDO

    Así quedaron los grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026

    Jaime Heilbron
    Aaron Judge, estrella de los Yankees de Nueva York, sacó la papeleta con el nombre de Panamá hoy en el sorteo de la Copa del Mundo. EFE/EPA/SHAWN THEW

    Este viernes se sortearon los 12 grupos de la Copa del Mundo de 2026 desde Washington D.C. El Mundial, que contará con 48 equipos divididos en 12 grupos de cuatro, será el más numeroso de la historia de la FIFA.

    El Mundial de Fútbol 2026 se echa a andar con un número récord de 48 países y con más partidos que nunca 104, lo que lo convierte en el torneo más grande de la historia. EFE

    Cómo se jugará el Mundial

    Como se mencionó anteriormente, el certamen estará compuesto por 12 grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada grupo avanzan automáticamente a los dieciseisavos de final, junto a los ocho mejores terceros lugares.

    La composición de los 12 grupos del Mundial 2026, tras el sorteo celebrado en el Centro Kennedy de Washington. EFE

    Los 32 equipos clasificados pasarán a una fase de eliminación directa: dieciseisavos (32 equipos) octavos de final (16), cuartos de final (8), semifinales (4) y luego el partido por la medalla de bronce y la gran final. A partir de los cuartos de final, el resto del torneo se disputará en Estados Unidos.

    Cómo quedaron los grupos

    El momento más esperado después del cierre de las eliminatorias mundialistas finalmente llegó este viernes con el sorteo. Los anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos, ya conocen los días y sedes donde se enfrentarán a cada rival. Este sábado se revelarán los horarios exactos.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i); la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (c), y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, posan durante el sorteo del Mundial de Fútbol FIFA 2026 este viernes, en el Kennedy Center de Washington (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

    Grupo A

    Desde antes se sabía que México sería el cabeza de serie del Grupo A, ya que disputará el partido inaugural. Los mexicanos compartirán grupo con Corea del Sur, Sudáfrica y el Ganador de la Ruta D de UEFA. México enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca, repitiendo el primer partido del Mundial 2010. Corea del Sur y el ganador de la Ruta D de UEFA jugarán ese mismo día en Guadalajara.

    Aaron Judge sacó la papeleta de Sudáfrica, quien enfrentará a México en el partido inaugural nuevamente, tras haberse enfrentado en la apertura del Mundial de 2010 en Sudáfrica. EFE/EPA/WILL OLIVER

    Grupo B

    Como se había anunciado, Canadá fue ubicado como cabeza de serie del Grupo B para asegurar que juegue todos sus partidos en casa. Compartirá grupo con Suiza, Catar y el Ganador de la Ruta A de UEFA. Canadá debutará el 12 de junio contra ese equipo, que podría ser Italia. Suiza y Catar abrirán al día siguiente en San Francisco.

    Suiza compartirá el Grupo B con Canadá, Catar y otra selección europea, que podría ser Italia. EFE/EPA/SHAWN THEW

    Grupo C

    Brasil lidera el Grupo C, acompañado por Marruecos, Escocia y Haití. Los primeros tres repiten grupo como en Francia 1998. Las sedes serán Boston, East Rutherford, Filadelfia, Miami y Atlanta.

    Brasil es el cabeza de serie del Grupo C. EFE/EPA/WILL OLIVER

    Grupo D

    El cabeza de serie es Estados Unidos, acompañado por Australia, Paraguay y el Ganador de la Ruta C de UEFA. El debut de Estados Unidos será el 12 de junio en Los Ángeles ante Paraguay. Australia y el representante de UEFA jugarán al día siguiente en Vancouver.

    Paraguay será el primer rival de los Estados Unidos en la Copa del Mundo. EFE/EPA/SHAWN THEW

    Grupo E

    Alemania lidera el Grupo E, que completan Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Estas selecciones jugarán en Filadelfia, Houston, Toronto, East Rutherford y Kansas City.

    Alemania es el cabeza de serie del Grupo E. EFE/EPA/WILL OLIVER

    Grupo F

    Países Bajos comanda el Grupo F junto a Japón, Túnez y el Ganador de la Ruta B de UEFA. Las sedes serán Dallas, Monterrey, Houston y Kansas City.

    Japón compartirá el Grupo F con los Países Bajos. EFE/EPA/SHAWN THEW

    Grupo G

    Bélgica es el cabeza de serie del Grupo G, acompañado por Irán, Egipto y Nueva Zelanda. Los partidos se disputarán en Los Ángeles, Seattle y Vancouver.

    Egipto quedó ubicado en el Grupo G junto a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda. EFE/EPA/SHAWN THEW

    Grupo H

    España lidera el Grupo H junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Las sedes serán Miami, Atlanta, Houston y Guadalajara.

    España es el cabeza de serie del Grupo H. EFE/EPA/SHAWN THEW

    Grupo I

    El Grupo I está compuesto por Francia, Senegal, Noruega y el Ganador de la Llave B del Repechaje Intercontinental. Se jugará en East Rutherford, Boston, Filadelfia y Toronto.

    Francia es el cabeza de serie del Grupo I. EFE/EPA/SHAWN THEW

    Grupo J

    Los actuales campeones del mundo, Argentina, encabezan el Grupo J, que completan Austria, Argelia y Jordania. Las sedes serán Kansas City, San Francisco y Dallas.

    Argentina quedó como cabeza de serie del Grupo J. EFE/EPA/SHAWN THEW

    Grupo K

    Cristiano Ronaldo y Portugal lideran el Grupo K, compartido con Colombia, Uzbekistán y el Ganador de la Llave 1 del Repechaje Intercontinental. Jugarán sus partidos en Houston, Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Atlanta.

    La Portugal de Cristiano Ronaldo es cabeza de serie del Grupo K. EFE/EPA/SHAWN THEW

    Grupo L

    Finalmente, la selección de Panamá quedó ubicada en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Panamá debutaría contra Ghana, luego enfrentaría a Croacia y cerraría su fase de grupos ante Inglaterra.

    Ghana podría ser el primer rival de Panamá en esta Copa del Mundo. EFE/EPA/SHAWN THEW

    Los demás detalles se sabrán el sábado

    Este Mundial de 48 selecciones será el más numeroso de toda la historia. EFE/EPA/SHAWN THEW

    Este sábado al mediodía, la FIFA publicará los horarios y estadios exactos de todos los partidos, con especial atención al horario de la inauguración y la gran final.

