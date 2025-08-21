Así reaccionaron en Costa Rica a la derrota del Saprissa ante el CAI de La Chorrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La derrota del Deportivo Saprissa ante el CAI de La Chorrera no pasó desapercibida en Costa Rica. Medios de comunicación y aficionados reaccionaron con sorpresa y críticas hacia el desempeño del equipo morado, que no pudo imponer su jerarquía en suelo panameño.

La caída ha generado debates sobre la falta de contundencia en ataque que dejaron al Monstruo Morado sin respuesta frente a la disciplina y sacrificio del rival.

En redes sociales y en el estadio, la hinchada exigió mayor compromiso, mientras la prensa señaló que el resultado compromete las aspiraciones del campeón tico en la Copa Centroamericana.

Toca ir actualizando perfil en LinkedIn pic.twitter.com/a3a5DgMbYr — TD Más (@tdmascrc) August 21, 2025

Cada vez más cerca 🚪 pic.twitter.com/YHU5KIatiW — TD Más (@tdmascrc) August 21, 2025

La cuenta oficial del torneo panameño, se burló del Saprissa por su derrota ante el CAI.



“Un monstruo de TEMU” pic.twitter.com/4qgKN6kRqx — Leo (@LeoSandi_CR) August 21, 2025

¿Se acuerdan cuando Saprissa era respetado en Centroamérica? Yo tampoco pic.twitter.com/kWTJ4tddks — TD Más (@tdmascrc) August 21, 2025

Despedir a Wanchope, significaría un pasivo más para la administración del Saprissa. No creo que suceda. — Ferlin Fuentes (@ferlin_fuentes) August 21, 2025

Genuinamente quiero que hoy gane la Liga, para que no se olvide lo de Saprissa, lo de Wanchope algunos jugadores y sus dirigentes. — Josué Quesada. (@JosueQuesada17) August 21, 2025

Saprissa necesita un técnico con biotipo de campeón — Juan Carlos Agüero (@juankaguerom) August 21, 2025

Las ocurrencias se pagan caro.#Saprissa navega en indecisiones y paga la factura.

¡Qué fácil jugar hoy día en Saprissa!

Sin mucho esfuerzo esa camisa se la pone cualquiera.

Después de 25 años un equipo panameño vuelve a derrotar al Saprissa en un torneo oficial. — Christian Sandoval (@c_sandovalp) August 21, 2025