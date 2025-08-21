Panamá, 21 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    
    Fútbol

    Así reaccionaron en Costa Rica a la derrota del Saprissa ante el CAI de La Chorrera

    Guillermo Pineda G.
    El defensor panameño Fidel Escobar es una de las figuras más destacadas del Deportivo Saprissa de Costa Rica. LP/Elysée Fernández

    La derrota del Deportivo Saprissa ante el CAI de La Chorrera no pasó desapercibida en Costa Rica. Medios de comunicación y aficionados reaccionaron con sorpresa y críticas hacia el desempeño del equipo morado, que no pudo imponer su jerarquía en suelo panameño.

    La caída ha generado debates sobre la falta de contundencia en ataque que dejaron al Monstruo Morado sin respuesta frente a la disciplina y sacrificio del rival.

    En redes sociales y en el estadio, la hinchada exigió mayor compromiso, mientras la prensa señaló que el resultado compromete las aspiraciones del campeón tico en la Copa Centroamericana.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

