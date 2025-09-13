Panamá, 13 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Así reaccionó Mbappé tras la controversial expulsión y sufrida victoria del Real Madrid

    EFE
    Así reaccionó Mbappé tras la controversial expulsión y sufrida victoria del Real Madrid
    El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra su gol contra la Real Sociedad durante el partido de la jornada 4 de La Liga EA Sports este sábado en el estadio Municipal de Anoeta en San Sebastián.- EFE/ Javier Etxezarreta

    Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, se quedó con la buena imagen del primer acto en Anoeta -donde su equipo derrotó por 1-2 a la Real Sociedad- y ensalzó el sacrificio del segundo, en el que aseguró que sufrieron “como equipo” para sostener el pleno de triunfos y el liderato de LaLiga española de fútbol.

    “Sabíamos que iba a ser un partido difícil, un test para saber dónde estamos en este momento de la temporada y empezamos muy bien. Jugamos bien, marcamos goles, creamos situaciones y después tenemos la tarjeta roja que cambió un poco el partido porque nos quedamos con uno menos”, analizó.

    “Pero no teníamos miedo, jugamos nuestro juego y metimos el segundo. Luego la segunda parte fue más difícil, nos meten el penalti pero sufrimos como equipo y volvemos a Madrid con los 23 puntos que es lo queremos. Somos líderes de LaLiga y es muy bueno para nosotros”, añadió.

    Feliz por su momento goleador y tras un nuevo partido en el que fue el gran referente madridista, marcando y asistiendo a Arda Güler en el segundo, Mbappé demostró que su mirada es a largo plazo.

    “Siempre estoy con espíritu de ayudar al equipo. Quiero dar el cien por cien por la camiseta, por este grupo que creamos. Con mi calidad fue un gol de mi estilo, pero el equipo me ayuda mucho a demostrar mi calidad cada día y me siento muy bien aquí”, confesó en Real Madrid Tv.

    “Hoy me hace más feliz la asistencia porque era un momento clave del partido. Fue muy importante meter el segundo con uno menos y fue una asistencia muy importante. Me siento muy bien pero es una temporada muy larga. Es muy buen inicio, estoy feliz, no puedo decir lo contrario, pero una temporada de once meses con el Mundial tengo que jugar bien durante mucho tiempo”, sentenció.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Corredor de las Playas: este sería el tramo de la ampliación que tendrá peaje. Leer más
    • Tribunal de Apelaciones revoca trabajo comunitario otorgado a la dueña de los salones ‘La Parce’. Leer más
    • Empleos Panamá anuncia vacantes para el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal. Leer más
    • Universidad en crisis: rector cobra $8,000, docentes sin pago y solo hay 123 estudiantes. Leer más
    • Crisis del arroz en Panamá: productores advierten pérdidas, Mulino confirma fin del subsidio y el IMA recurre a importaciones. Leer más
    • Así era el entramado detectado en la DGI para evadir impuestos y crear falsos créditos fiscales. Leer más
    • Lucy Molinar cancela reunión para separar a secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más