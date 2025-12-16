Así se repartieron los votos de Panamá en The Best 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá volvió a tener representación en el proceso de votación de The Best 2025, el galardón que entrega la FIFA al mejor futbolista del año, y lo hizo con un criterio claro en la cima: el francés Ousmane Dembélé fue el elegido de manera unánime por los tres votantes del país.

El delantero del París Saint-Germain se proclamó ganador del premio, superando al español Lamine Yamal, del Barcelona, y a su compatriota Kylian Mbappé, del Real Madrid.

Detrás del podio se ubicaron Achraf Hakimi, Raphinha, Mohamed Salah, Vitinha, Harry Kane, Nuno Mendes, Pedri y Cole Palmer.

El sistema de votación de The Best establece una ponderación de cinco puntos para el primer lugar, tres para el segundo y uno para el tercero, con sufragios emitidos por entrenadores de selecciones nacionales, capitanes de selección y un periodista por país. En el caso panameño, los encargados de votar fueron el director técnico Thomas Christiansen, el capitán Aníbal Godoy y el periodista de RPC David Samudio.

Christiansen colocó a Dembélé en el primer puesto, seguido por Pedri y Lamine Yamal. Godoy también eligió al atacante francés como número uno, con Yamal segundo y el portugués Vitinha en el tercer lugar. Samudio, por su parte, completó el consenso al ubicar a Dembélé primero, Yamal segundo y Mbappé tercero.

Esta votación tuvo además un componente simbólico para el fútbol panameño, al tratarse de la última participación de Christiansen y Godoy en The Best como seleccionador y capitán, respectivamente.

El técnico dejará la selección nacional tras la disputa del próximo Mundial, mientras que Godoy pondrá fin a su etapa con Panamá luego del certamen, previsto para mediados de 2026.

En la rama femenina, el premio quedó en manos de la española Aitana Bonmatí, quien se impuso con 52 puntos, por delante de Mariona Caldentey (40) y Alexia Putellas (33), confirmando el dominio español en la votación.

La décima gala de The Best se celebró este martes en Doha y volvió a coincidir el ganador del premio FIFA con el Balón de Oro, luego de que en 2024 se diera una división inédita entre Rodri, ganador del galardón de France Football, y Vinicius, elegido por la FIFA.