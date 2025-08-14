Panamá, 14 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Estreno

    Así son las nuevas camisetas adidas de la Selección de Baloncesto de Panamá

    Guillermo Pineda G.
    Así son las nuevas camisetas adidas de la Selección de Baloncesto de Panamá
    Las nuevas camisetas despliegan un patrón gráfico más oscuro que recorre todo el frente, evocando elementos decorativos que recuerdan a bordados o detalles florales, aportando un toque distintivo y cultural.

    La selección nacional de baloncesto de Panamá reveló este jueves sus nuevas camisetas oficiales, en un lanzamiento realizado junto a la marca deportiva alemana adidas.

    La indumentaria se estrenará este domingo 17 de agosto, cuando el quinteto panameño enfrente a Argentina en el partido inaugural de la Copa Latina 2025. Además, será el uniforme oficial para la FIBA Americup y las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Catar 2027.

    “Un grito de orgullo que se lleva en la piel”, fue el mensaje principal con el que la Federación Panameña de Baloncesto y adidas presentaron el diseño. “Este jersey es la esencia de una tradición que late en el corazón del pueblo panameño”, agrega el comunicado, antes de cerrar con una frase que resume la propuesta: “¡Un legado que vive en cada pase!”.

    El video promocional combina elementos urbanos y tradicionales para destacar la identidad del país. Con figuras como Justin Quintero como protagonistas, la producción inicia en las calles de San Felipe y Santa Ana, envuelta en ritmos callejeros, para luego dar paso a la música típica panameña acompañada de violín. La secuencia muestra a una niña luciendo tembleques y a otra disfrutando de un raspado, símbolos culturales que acompañan la presentación de las nuevas camisetas.

    En lo deportivo, la novedad más destacada es la desaparición del uniforme blanco como alternativa, un color que había acompañado a la selección en los últimos años. En su lugar, el equipo contará con un modelo rojo y otro azul, ambos con diseño sin mangas, pensados para ofrecer mayor comodidad y ligereza en la cancha.

    Las camisetas ya se encuentran disponibles en las tiendas oficiales de adidas en el país. El modelo rojo, que será el primero en ver acción, debutará ante los ojos de la afición en el duelo contra Argentina, un encuentro que marcará el inicio de la ruta internacional de Panamá en este ciclo competitivo.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos. Leer más
    • Se entrega representante de Pacora, Hugo Henríquez, por caso de fondos de la descentralización. Leer más
    • Idaan suspenderá planta de Chilibre por trabajos en toma de agua cruda este 16 y 17 de agosto. Leer más
    • ¿De dónde proviene la mayoría de los abogados en Panamá?: un análisis histórico. Leer más
    • Emily Santos es descalificada tras romper récord panamericano junior. Leer más
    • La batalla por los cielos: así compite Panamá contra otros centros de transporte aéreos de Latinoamérica. Leer más
    • Corporación La Prensa escoge nuevo presidente de su junta directiva. Leer más