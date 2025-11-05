Así son los nuevos uniformes para el Mundial de Fútbol 2026

A tan solo siete meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la emoción comienza a sentirse dentro y fuera de las canchas.
Este 5 de noviembre de 2025, Adidas presentó oficialmente los nuevos uniformes que lucirán las selecciones patrocinadas por la marca durante el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.
En total, 22 selecciones estrenarán la nueva colección, entre ellas potencias como Alemania, España, Bélgica, Argentina y México, así como varios equipos clasificados al Mundial que forman parte del catálogo de la marca.
La propuesta de Adidas busca fusionar las raíces históricas y culturales de cada nación con un toque moderno y futurista, en una línea que combina materiales sostenibles, innovación tecnológica y diseño de alto rendimiento. Cada camiseta incorpora elementos que reflejan la identidad visual y los símbolos tradicionales de su país, reinterpretados con un enfoque contemporáneo.
Con esta presentación, sigue la cuenta regresiva hacia un Mundial que promete ser uno de los más grandes de la historia, con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones.
Los nuevos uniformes debutarán oficialmente en los partidos amistosos previos al torneo, cuando cada selección empiece a perfilar su once ideal rumbo al gran reto de Estados Unidos, México y Canadá 2026.