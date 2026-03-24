Panamá, 25 de marzo del 2026

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    Atevo Cup calienta motores rumbo a unos playoffs electrizantes

    Los playoffs de Atevo Cup arrancan este 28 de marzo con varios equipos perfilándose como favoritos.

    Carlos Vidal Endara
    Atevo Cup calienta motores rumbo a unos playoffs electrizantes
    Todas las categorías tienen definidas sus clasificados, salvo la categoría sub-14 que aún falta por terminar. Foto: Atevo Sports.

    La Atevo Cup entra en su recta final y la séptima jornada dejó claro que el talento juvenil está listo para brillar en los momentos decisivos.

    Sub-8: Goleadas y talento desbordado marcan el ritmo

    En la sub-8, Inter CF firmó una goleada 5-0 sobre Costa del Este con una actuación estelar de Dylan Figueroa, autor de cuatro tantos.

    Plaza Amador tampoco dio tregua y aplastó 6-0 a CDS Ciudad, mientras que Academia CAI y Suárez Academy protagonizaron un empate luchado (1-1).

    Con estos resultados, Suárez Academy, Academia CAI, Inter CF y Costa del Este sellaron su pase.

    Sub-10: Intensidad y figuras que empiezan a brillar

    La sub-10 ofreció partidos intensos y llenos de emoción. Academia Fénix se llevó un triunfo ajustado 3-2 ante Brisas FA, mientras Plaza Amador volvió a imponer condiciones con un contundente 5-0.

    Academia CAI respondió con victoria 4-2 y Barcelona Soccer School brilló con un 4-1, destacando figuras que empiezan a marcar diferencia. Suárez Academy también sacó carácter al vencer 2-1 al Atlético de Madrid.

    Sub-12: Festival ofensivo y duelos de alto voltaje

    En la sub-12, los goles no faltaron. Barcelona Soccer School lideró la jornada con un vibrante 6-3, Plaza Amador dominó con autoridad 6-1 y Fundación Ciudad impuso condiciones 5-2.

    Cada partido mostró intensidad, entrega y un nivel competitivo que anticipa unos playoffs electrizantes.

    Sub-14: La pelea sigue abierta por los últimos cupos

    Para la sub-14, Plaza Amador dio un golpe sobre la mesa al vencer 2-1 a Academia CAI y asegurar el liderato de su grupo, mientras otros duelos mantuvieron la lucha abierta por los últimos cupos.

    Sub-16: Lideratos definidos en una jornada de carácter

    La sub-16 no se quedó atrás: empates cargados de tensión y triunfos clave marcaron la jornada.

    Academia CAI se adueñó del liderato con un triunfo trabajado 1-0, y New West aseguró su clasificación con un sólido 5-2.

    Con los clasificados definidos en casi todas las categorías y la sub-14 aún en disputa, la emoción sigue en aumento.

    Todo apunta a que los playoffs, que arrancan este sábado 28 de marzo en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, serán el escenario perfecto para que estas jóvenes promesas dejen huella.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo


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