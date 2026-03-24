Atevo Cup calienta motores rumbo a unos playoffs electrizantes

La Atevo Cup entra en su recta final y la séptima jornada dejó claro que el talento juvenil está listo para brillar en los momentos decisivos.
Sub-8: Goleadas y talento desbordado marcan el ritmo
En la sub-8, Inter CF firmó una goleada 5-0 sobre Costa del Este con una actuación estelar de Dylan Figueroa, autor de cuatro tantos.
Plaza Amador tampoco dio tregua y aplastó 6-0 a CDS Ciudad, mientras que Academia CAI y Suárez Academy protagonizaron un empate luchado (1-1).
Con estos resultados, Suárez Academy, Academia CAI, Inter CF y Costa del Este sellaron su pase.
Sub-10: Intensidad y figuras que empiezan a brillar
La sub-10 ofreció partidos intensos y llenos de emoción. Academia Fénix se llevó un triunfo ajustado 3-2 ante Brisas FA, mientras Plaza Amador volvió a imponer condiciones con un contundente 5-0.
Academia CAI respondió con victoria 4-2 y Barcelona Soccer School brilló con un 4-1, destacando figuras que empiezan a marcar diferencia. Suárez Academy también sacó carácter al vencer 2-1 al Atlético de Madrid.
Sub-12: Festival ofensivo y duelos de alto voltaje
En la sub-12, los goles no faltaron. Barcelona Soccer School lideró la jornada con un vibrante 6-3, Plaza Amador dominó con autoridad 6-1 y Fundación Ciudad impuso condiciones 5-2.
Cada partido mostró intensidad, entrega y un nivel competitivo que anticipa unos playoffs electrizantes.
Sub-14: La pelea sigue abierta por los últimos cupos
Para la sub-14, Plaza Amador dio un golpe sobre la mesa al vencer 2-1 a Academia CAI y asegurar el liderato de su grupo, mientras otros duelos mantuvieron la lucha abierta por los últimos cupos.
Sub-16: Lideratos definidos en una jornada de carácter
La sub-16 no se quedó atrás: empates cargados de tensión y triunfos clave marcaron la jornada.
Academia CAI se adueñó del liderato con un triunfo trabajado 1-0, y New West aseguró su clasificación con un sólido 5-2.
Con los clasificados definidos en casi todas las categorías y la sub-14 aún en disputa, la emoción sigue en aumento.
Todo apunta a que los playoffs, que arrancan este sábado 28 de marzo en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, serán el escenario perfecto para que estas jóvenes promesas dejen huella.