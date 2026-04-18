Atevo Cup coronará a sus campeones este domingo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cinco finales consecutivas definirán a los campeones del Apertura 2026 de la Atevo Cup en una jornada cargada de talento juvenil en Panamá.

La Atevo Cup coronará este domingo a sus cinco campeones del Torneo Apertura 2026, con cinco finales consecutivas en las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16. El domingo de campeones se celebrará en su totalidad en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-8: Revancha con sabor a campeonato

Los más pequeños abrirán la gran jornada de campeones, y en esta categoría, los favoritos prevalecieron sobre los demás contendientes.

Por un lado, está el Club Internacional de Fútbol de Panamá (Inter), que finalizó primero en la categoría Sub-8 con cinco victorias en cinco partidos y una diferencia de goles de +21. En semifinales se impuso a la Academia Suárez por 5-2, manteniendo su paso perfecto.

Su rival en la gran final es la academia del Club Atlético Independiente (CAI), que escoltó al Inter en la temporada regular al finalizar segundo con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una sola derrota.

Esa derrota llegó precisamente ante el Inter. En la cuarta fecha, el Inter se impuso al CAI por 4-1, con un doblete de Dylan Figueroa y goles de Tomás López y Nicolás González.

Sub-10: Duelo de invictos entre Barcelona y CAI

Una vez se corone al campeón de la categoría Sub-8, será el turno de la Sub-10, con un duelo de invictos entre Barcelona Soccer School y CAI.

El Barcelona Soccer School llega a la final tras haber terminado primero en el Grupo A, con cinco victorias en cinco partidos. En cuartos de final se impuso por 3-1 a la Academia Suárez y en semifinales venció al Atlético de Madrid por 3-0.

El CAI también llega tras una campaña perfecta, siendo líder del Grupo B con cinco triunfos en cinco partidos. En cuartos derrotó a la Academia Costa del Este (3-0) y en semifinales venció en un partidazo al Plaza Amador (3-2).

Sub-12: Costa del Este y Plaza Amador por el título

La tercera final será en la categoría Sub-12, entre la Academia Costa del Este y la academia del Plaza Amador.

Costa del Este llega tras liderar el Grupo A con 13 puntos, con cuatro victorias y un empate. En cuartos superó al Inter en penales y en semifinales venció al Barcelona Soccer School por 3-1, con doblete de Manuel Arias y otro tanto de Luis Valencia.

El Plaza Amador también llega tras un paso dominante, siendo líder del Grupo B con 15 puntos en cinco partidos. En cuartos derrotó al Atlético de Madrid (2-0) y en semifinales al Atlético Panamá Viejo (3-1) con goles de Víctor Merchant, Luis Madrano y Fabián Suárez.

Sub-14: New West y Plaza se citan en la final

La penúltima final la disputarán la Academia New West y el Plaza Amador.

New West es la gran sorpresa, tras finalizar cuarto en su grupo con ocho puntos. En cuartos venció a Águilas Azules (4-2) y en semifinales eliminó al CAI (1-0) con gol de José Muñoz.

El Plaza Amador, en cambio, llega invicto, con seis victorias en fase de grupos. En cuartos derrotó a Suárez (4-0) y en semifinales al Panama City FC (2-0) con goles de Roderic Rodríguez y Nicolás Suárez.

Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos, con victoria del Plaza por la mínima gracias a un gol de André Franco.

Sub-16: Brunet Hay y Costa del Este por la corona

La última final será entre la Academia Brunet Hay y la Academia Costa del Este.

Brunet Hay fue tercera de su grupo con siete puntos. En cuartos eliminó en penales al Panama City FC y en semifinales destronó al campeón defensor Umecit (1-0) con gol de José Amaya.

Costa del Este, por su parte, fue segunda con 10 puntos. En cuartos goleó al Barcelona Soccer School (4-0) y en semifinales venció al CAI en tiempo extra, con doblete de Mario Rivera.

Ambos equipos protagonizaron un duelo vibrante en fase regular, que terminó 4-4.

Todo se define este domingo

Las finales del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup se jugarán de la siguiente manera en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá:

Inter vs CAI – Sub-8 – 11:00 a.m.

Barcelona Soccer School vs CAI – Sub-10 – 1:00 p.m.

Costa del Este vs Plaza Amador – Sub-12 – 2:30 p.m.

New West vs Plaza Amador – Sub-14 – 4:15 p.m.

Costa del Este vs Brunet Hay – Sub-16 – 6:00 p.m.