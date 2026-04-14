Atevo Cup define finalistas del Apertura 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Inter, CAI, Barcelona, Plaza y Costa del Este encabezan las finales de Atevo Cup tras un fin de semana de semifinales intensas.

Este fin de semana, el Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup definió a los 10 finalistas que disputarán las cinco finales del próximo domingo, tras dos jornadas vibrantes el sábado y el domingo. Ambas carteleras se celebraron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-8: Inter y CAI batallarán por el título

La categoría Sub-8 fue la encargada de abrir el telón en este fin de semana de semifinales.

La primera la disputaron el Club Internacional de Fútbol de Panamá y la Academia Suárez, con victoria para el Inter por 5-2. Tomás López, César Rentería y un triplete de Dylan Figueroa produjeron los goles del Inter, mientras que Carlos Márquez y Jadiel Carrasquilla marcaron para Suárez.

La segunda semifinal fue victoria para el Club Atlético Independiente (CAI) por 5-1 sobre la Academia Costa del Este. Martín Pérez y Félix Piñango anotaron dobletes, junto con un quinto gol de Jared Muñoz, mientras que Federico García descontó.

Sub-10: Barcelona Soccer School y CAI irán por la gloria

Una vez definidos los finalistas de la Sub-8, fue el turno de la división Sub-10.

El Barcelona Soccer School derrotó por 3-0 a la academia del Atlético de Madrid en la primera semifinal. Isaac Guevara y un doblete de Kerim Guerrero produjeron los goles.

En una aguerrida segunda semifinal, el CAI se impuso por 3-2 ante el Plaza Amador. Gabriel Castillero, Gil Torres y Sayid Berrío anotaron para el CAI, mientras que Ángel Solís e Ian Pimienta marcaron para el Plaza.

Sub-12: Costa del Este y Plaza Amador por el título

La actividad sabatina culminó con las semifinales de la categoría Sub-12.

La Academia Costa del Este derrotó al Barcelona Soccer School por 3-1. Manuel Arias marcó un doblete y Luis Valencia completó la cuenta, mientras que Ricardo Mérida descontó.

En la segunda semifinal, el Plaza Amador venció por el mismo marcador (3-1) al Atlético Panamá Viejo. Victor Merchant, Luis Madrano y Fabián Suárez anotaron para el Plaza, mientras que Josmar Londoño lo hizo para Atlético Panamá Viejo.

Sub-14: New West y Plaza se citan en la final

La categoría Sub-14, disputada el domingo, dejó definiciones cerradas.

La Academia New West alcanzó la final en su debut tras vencer al CAI por 1-0, con gol de José Muñoz.

En la segunda semifinal, el Plaza Amador repitió como finalista al superar 2-0 al Panama City FC, con tantos de Roderic Rodríguez y Nicolás Suárez.

Sub-16: Brunet Hay y Costa del Este por la corona

En la primera semifinal, la Academia Brunet Hay destronó al campeón defensor, Umecit, por la mínima, con gol de José Amaya.

En la segunda, la Academia Costa del Este superó en tiempo extra al CAI. Mario Rivera marcó un doblete (minutos 19 y 80), mientras que Arturo Ward había igualado transitoriamente para el CAI.

Cinco finales y un solo domingo

El Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup cerrará este domingo 19 de abril con la disputa de cinco finales consecutivas. La acción iniciará desde las 11:00 a.m. en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.