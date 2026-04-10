Atevo Cup define finalistas en tres categorías

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12 conocerán sus finalistas en una jornada cargada de favoritos y duelos clave en la recta final del torneo.

Este sábado se definirán los finalistas del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup en sus categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12, entrando de lleno en la recta final del certamen. Todos los partidos se celebrarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-8: Inter lidera el camino de cuatro equipos que sueñan en grande

La velada iniciará con las semifinales de los más pequeños en la categoría Sub-8.

El primer duelo enfrentará al Club Internacional de Fútbol de Panamá y a la Academia Suárez.

El Inter finalizó la temporada regular en el primer lugar con puntaje perfecto, ganando los cinco partidos que disputó y con una diferencia de gol de +21.

La Academia Suárez terminó en el cuarto puesto con seis puntos, producto de una victoria, tres empates y una derrota. El duelo entre ambos en la fase regular terminó con triunfo del Inter por 5-2.

El duelo entre Inter y Suárez por la temporada regular fue victoria para el Inter por 5-2. Cortesía: Atevo Sports.

La segunda semifinal la disputarán el Club Atlético Independiente (CAI) y la Academia Costa del Este.

El CAI terminó la fase regular en el segundo puesto, con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una derrota.

Costa del Este, por su parte, fue tercero con siete puntos, tras dos victorias, un empate y dos derrotas. En su enfrentamiento previo, el CAI se impuso por 2-1.

El enfrentamiento por la temporada regular fue victoria del CAI 2-1 sobre la Academia Costa del Este. Cortesía: Atevo Sports.

Sub-10: Barcelona y CAI apuntan a un choque directo

Tras la Sub-8, será el turno de la categoría Sub-10, donde hay dos claros favoritos: el Barcelona Soccer School y el Club Atlético Independiente.

La primera semifinal la disputarán el Barcelona y la academia del Atlético de Madrid. Barcelona tuvo una fase de grupos perfecta, con cinco victorias, y luego venció 3-1 a la Academia Suárez en cuartos de final.

El Barcelona Soccer School venció 3-1 a Suárez en cuartos de final. Cortesía: Atevo Sports.

El Atlético, por su parte, fue segundo del Grupo B con nueve puntos y en cuartos goleó 5-0 a la Academia Fénix.

El Atlético de Madrid superó 5-0 a la Academia Fénix en los cuartos de final. Cortesía: Atevo Sports.

La segunda semifinal será entre el CAI y la academia del Plaza Amador. El CAI también firmó una fase perfecta y luego superó 3-0 a Costa del Este en cuartos.

El Club Atlético Independiente superó 3-0 a Costa del Este en los cuartos de final. Cortesía: Atevo Sports.

El Plaza Amador fue segundo del Grupo A con 12 puntos y en cuartos derrotó 4-2 al Evolution Fútbol Academy.

El Plaza Amador derrotó 4-2 al Evolution Fútbol Academy en los cuartos de final. Cortesía: Atevo Sports.

Barcelona y CAI parten como favoritos, pero el Atleti y el Plaza buscarán cambiar el guion. En el fútbol, nada está escrito hasta el pitazo final.

Sub-12: Plaza Amador parte como gran favorito

Las últimas semifinales del día serán las de la categoría Sub-12, donde el Plaza Amador llega como el principal candidato al título.

El primer duelo será entre la Academia Costa del Este y el Barcelona Soccer School. Costa del Este fue primero del Grupo A con 13 puntos y en cuartos avanzó tras vencer por penales al Inter, luego de empatar 1-1.

Barcelona terminó tercero del Grupo A con nueve puntos y en cuartos derrotó 3-1 a la Academia Brunet Hay. En la fase de grupos, Costa del Este se impuso 3-2.

Costa del Este y Barcelona Soccer School se enfrentaron en la temporada regular, con victoria por 3-2 para Costa del Este. Cortesía: Atevo Sports.

La segunda semifinal enfrentará al Plaza Amador y Panamá Viejo. El Plaza tuvo una fase dominante con puntaje perfecto y diferencia de gol de +23, y en cuartos venció 2-0 al Atlético de Madrid.

Panamá Viejo terminó tercero del Grupo B con nueve puntos y en cuartos eliminó a Soccer10 por 4-1. En su enfrentamiento previo, el Plaza se impuso 5-1.

Plaza Amador y Panamá Viejo se enfrentaron en la última fecha de la temporada regular, con victoria por 5-1 para el Plaza Amador. Cortesía: Atevo Sports.

Calendario de la jornada

Las semifinales del sábado se jugarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá bajo el siguiente itinerario:

• Inter vs. Suárez – Sub-8 – 4:00 p.m.

• CAI vs. Costa del Este – Sub-8 – 4:00 p.m.

• Barcelona vs. Atlético – Sub-10 – 5:15 p.m.

• CAI vs. Plaza – Sub-10 – 5:15 p.m.

• Costa del Este vs. Barcelona – Sub-12 – 6:15 p.m.

• Plaza vs. Panamá Viejo – Sub-12 – 6:15 p.m.

Con favoritos claros, duelos directos y margen mínimo de error, la Atevo Cup entra en su fase decisiva, donde cada partido empieza a definir quién peleará por el título.