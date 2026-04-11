Atevo Cup define finalistas Sub-14 y Sub-16

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las semifinales Sub-14 y Sub-16 definirán a los finalistas en una jornada con favoritos claros y aspirantes listos para dar la sorpresa.

Este domingo se definirán los finalistas del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup con la disputa de las semifinales en las categorías Sub-14 y Sub-16. Todos los partidos se celebrarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-14: Plaza Amador y CAI parten como favoritos

El Club Atlético Independiente (CAI) y la Academia New West abrirán la jornada en la categoría Sub-14.

El CAI culminó la fase de grupos en el segundo lugar del Grupo B, con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota. En cuartos de final, selló su clasificación con un contundente 5-0 sobre el Club Internacional de Fútbol de Panamá.

El CAI y el New West Academy se enfrentaron el 22 de febrero e igualaron sin goles. Cortesía: Atevo Sports.

La Academia New West, por su parte, terminó cuarta en el Grupo B con ocho puntos, tras dos victorias, dos empates y dos derrotas. En cuartos de final dio la sorpresa al vencer 4-2 a la Academia Águilas Azules.

Ambos equipos se enfrentaron en la fase regular, igualando sin goles.

La segunda semifinal la disputarán el Plaza Amador y el Panama City FC.

El Plaza Amador ganó el Grupo B con puntaje perfecto, imponiéndose en sus seis partidos y con una diferencia de goles de +18. En cuartos de final, derrotó 4-0 a la Academia Suárez.

El Plaza Amador y el Panama City FC se enfrentaron en la jornada inaugural, con victoria para el Plaza por 3-0. Cortesía: Atevo Sports.

El Panama City FC, por su parte, terminó tercero del Grupo B con 12 puntos, producto de cuatro victorias y dos derrotas.

Ambos se enfrentaron en la jornada inaugural, con triunfo del Plaza por 3-0.

Sub-16: Umecit busca el bicampeonato

La primera semifinal Sub-16 enfrentará a los campeones defensores de Umecit FC frente a la Academia Brunet Hay.

Umecit finalizó cuarto en el Grupo A con seis puntos, producto de una victoria, tres empates y una derrota. En cuartos de final sorprendió al avanzar por penales ante la Academia New West.

Umecit venció al New West Academy por penales para clasificar a semifinales. Cortesía: Atevo Sports.

Brunet Hay, por su parte, terminó tercero del Grupo B con siete puntos, tras dos victorias, un empate y dos derrotas. En cuartos de final también avanzó por penales, eliminando al Panama City FC.

La Academia Brunet Hay avanzó a semifinales tras vencer al Panama City FC por penales. Cortesía: Atevo Sports.

La segunda semifinal la jugarán el CAI y la Academia Costa del Este.

El CAI ganó el Grupo A de forma invicta con 11 puntos, producto de tres victorias y dos empates. En cuartos de final derrotó por la mínima al Kings Academy.

El Club Atlético Independiente superó por la mínima al Kings Academy para asegurar un puesto en semifinales. Cortesía: Atevo Sports.

La Academia Costa del Este terminó segunda del Grupo B con 10 puntos, tras tres victorias, un empate y una derrota. En cuartos de final se impuso con autoridad 4-0 sobre el Barcelona Soccer School.

La Academia Costa del Este venció 4-0 al Barcelona Soccer School en cuartos de final. Cortesía: Atevo Sports.

Calendario de la jornada

Las semifinales Sub-14 y Sub-16 se jugarán bajo el siguiente itinerario:

• Umecit FC vs. Academia Brunet Hay – Sub-16 – 2:30 p.m.

• Academia New West vs. CAI – Sub-14 – 4:00 p.m.

• CAI vs. Academia Costa del Este – Sub-16 – 5:30 p.m.

• Plaza Amador vs. Panama City FC – Sub-14 – 7:00 p.m.

Con favoritos bien posicionados y equipos que ya han demostrado capacidad de sorpresa, la Atevo Cup entra en su punto más alto, donde cada detalle puede definir quién peleará por el título.