Atevo Cup define finalistas Sub-14 y Sub-16

Este domingo se definirán los finalistas del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup con la disputa de las semifinales en las categorías Sub-14 y Sub-16. Todos los partidos se celebrarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.
Sub-14: Plaza Amador y CAI parten como favoritos
El Club Atlético Independiente (CAI) y la Academia New West abrirán la jornada en la categoría Sub-14.
El CAI culminó la fase de grupos en el segundo lugar del Grupo B, con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota. En cuartos de final, selló su clasificación con un contundente 5-0 sobre el Club Internacional de Fútbol de Panamá.
La Academia New West, por su parte, terminó cuarta en el Grupo B con ocho puntos, tras dos victorias, dos empates y dos derrotas. En cuartos de final dio la sorpresa al vencer 4-2 a la Academia Águilas Azules.
Ambos equipos se enfrentaron en la fase regular, igualando sin goles.
La segunda semifinal la disputarán el Plaza Amador y el Panama City FC.
El Plaza Amador ganó el Grupo B con puntaje perfecto, imponiéndose en sus seis partidos y con una diferencia de goles de +18. En cuartos de final, derrotó 4-0 a la Academia Suárez.
El Panama City FC, por su parte, terminó tercero del Grupo B con 12 puntos, producto de cuatro victorias y dos derrotas.
Ambos se enfrentaron en la jornada inaugural, con triunfo del Plaza por 3-0.
Sub-16: Umecit busca el bicampeonato
La primera semifinal Sub-16 enfrentará a los campeones defensores de Umecit FC frente a la Academia Brunet Hay.
Umecit finalizó cuarto en el Grupo A con seis puntos, producto de una victoria, tres empates y una derrota. En cuartos de final sorprendió al avanzar por penales ante la Academia New West.
Brunet Hay, por su parte, terminó tercero del Grupo B con siete puntos, tras dos victorias, un empate y dos derrotas. En cuartos de final también avanzó por penales, eliminando al Panama City FC.
La segunda semifinal la jugarán el CAI y la Academia Costa del Este.
El CAI ganó el Grupo A de forma invicta con 11 puntos, producto de tres victorias y dos empates. En cuartos de final derrotó por la mínima al Kings Academy.
La Academia Costa del Este terminó segunda del Grupo B con 10 puntos, tras tres victorias, un empate y una derrota. En cuartos de final se impuso con autoridad 4-0 sobre el Barcelona Soccer School.
Calendario de la jornada
Las semifinales Sub-14 y Sub-16 se jugarán bajo el siguiente itinerario:
• Umecit FC vs. Academia Brunet Hay – Sub-16 – 2:30 p.m.
• Academia New West vs. CAI – Sub-14 – 4:00 p.m.
• CAI vs. Academia Costa del Este – Sub-16 – 5:30 p.m.
• Plaza Amador vs. Panama City FC – Sub-14 – 7:00 p.m.
Con favoritos bien posicionados y equipos que ya han demostrado capacidad de sorpresa, la Atevo Cup entra en su punto más alto, donde cada detalle puede definir quién peleará por el título.