Atevo Cup define semifinalistas en Sub-14 y Sub-16

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ocho partidos definirán este domingo a los semifinalistas en dos categorías, en una jornada clave del torneo juvenil.

La fase final entra en un punto clave y los aspirantes comienzan a perfilar su camino al título.

Las categorías Sub-14 y Sub-16 definirán este domingo a los semifinalistas del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup. La velada completa de ocho partidos se jugará en su totalidad en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-14: Academia Brunet Hay inicia la defensa de su título

La jornada la abrirá la Academia Brunet Hay, campeones defensores, que inician la recta final hacia la defensa de su título frente al Panama City FC.

La Sub-14 de la Academia Brunet Hay. Cortesía: Atevo Sports.

Brunet Hay cerró la temporada regular en el segundo lugar del Grupo A con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota. El Panama City, por su parte, quedó de tercero en el Grupo B con 12 puntos, a costa de cuatro triunfos y dos derrotas.

La Sub-14 del Panama City FC. Cortesía: Atevo Sports.

El siguiente partido lo disputarán la Academia Águilas Azules y la Academia New West.

La Sub-14 de la Academia Águilas Azules. Cortesía: Atevo Sports.

La Academia Águilas Azules fue ganadora del Grupo A con 14 puntos, logrados a través de cuatro partidos ganados y dos empatados. La Academia New West, en cambio, finalizó cuarta en el Grupo B con ocho puntos, logrados a través de dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

La Sub-14 de la Academia New West. Cortesía: Atevo Sports.

El penúltimo enfrentamiento de cuartos de final de la categoría Sub-14 lo jugarán la Academia del Plaza Amador y la Academia Suárez.

La Sub-14 del Plaza Amador. Cortesía: Atevo Sports.

El Plaza Amador, actual subcampeón del certamen, ganó el Grupo B con puntaje perfecto: 18 unidades y seis victorias. La Academia Suárez, en cambio, terminó cuarta en el Grupo A con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y una derrota.

La Sub-14 de la Academia Suárez. Cortesía: Atevo Sports.

El último encuentro de la división Sub-14 del día lo protagonizarán la Academia del Club Atlético Independiente y el Club Internacional de Fútbol de Panamá.

La Sub-14 del Club Atlético Independiente. Cortesía: Atevo Sports.

El CAI terminó segundo del Grupo B con 13 puntos, logrados ganando cuatro partidos, empatando uno y perdiendo solo uno. El Inter, por su parte, quedó tercero e invicto en el Grupo A con 12 puntos, ganando tres encuentros y empatando los tres restantes.

La Sub-14 del Club Internacional de Fútbol de Panamá. Cortesía: Atevo Sports.

Sub-16: Umecit va en busca del bicampeonato

Emulando la categoría Sub-14, los encargados de abrir la jornada en la división Sub-16 serán el Panama City FC y la Academia Brunet Hay.

La Sub-16 del Panama City FC. Cortesía: Atevo Sports.

El Panama City terminó segundo del Grupo A, con 10 puntos producto de tres triunfos, un empate y un revés. Brunet Hay, en cambio, quedó en el tercer lugar del Grupo B con siete puntos, logrados con dos victorias, un empate y dos derrotas.

La Sub-16 de la Academia Brunet Hay. Cortesía: Atevo Sports.

El segundo partido de la categoría Sub-16 lo jugarán la Academia Costa del Este y el Barcelona Soccer School.

La Sub-16 de la Academia Costa del Este. Cortesía: Atevo Sports.

La Academia Costa del Este se adjudicó el segundo lugar del Grupo B, cosechando 10 puntos por medio de tres victorias, un empate y una derrota. El Barcelona Soccer School, por su lado, quedó de tercero en el Grupo A con ocho puntos logrados por medio de dos victorias, dos empates y una sola derrota.

La división Sub-16 del Barcelona Soccer School. Cortesía: Atevo Sports.

El tercer choque Sub-16 del día lo disputarán la Academia New West y los campeones defensores de Umecit FC.

La Academia New West, debutante en esta edición, ganó el Grupo B con 12 puntos. Esto lo logró ganando cuatro partidos y perdiendo uno.

La Sub-16 del New West Academy. Cortesía: Atevo Sports.

Umecit, los campeones defensores, terminaron en el cuarto lugar del Grupo A. Umecit ganó un partido, empató tres y perdió otro.

La Sub-16 de Umecit. Cortesía: Atevo Sports.

El último enfrentamiento de la categoría y la jornada lo jugarán la Academia del Club Atlético Independiente y el Kings Academy Panamá.

La Academia del Club Atlético Independiente terminó en la cima del Grupo A. Esto lo logró con 11 puntos, por medio de tres victorias y dos empates.

La Sub-16 del Club Atlético Independiente. Cortesía: Atevo Sports.

Kings Academy finalizó de cuarto en el Grupo B. Kings ganó dos cotejos, empató uno y perdió dos.

La Sub-16 de Kings Academy. Cortesía: Atevo Sports.

Programación completa de la jornada

Los cuartos de final de las categorías Sub-14 y Sub-16 se jugarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá bajo el siguiente itinerario:

• Academia Brunet Hay vs. Panama City FC – Sub-14 – 8:30 a.m.

• Panama City FC vs. Academia Brunet Hay – Sub-16 – 10:00 a.m.

• Academia Águilas Azules vs. New West Academy – Sub-14 – 11:30 a.m.

• Academia Costa del Este vs. Barcelona Soccer School – Sub-16 – 1:00 p.m.

• Plaza Amador vs. Academia Suárez – Sub-14 – 2:30 p.m.

• New West Academy vs. Umecit FC – Sub-16 – 4:00 p.m.

• Club Atlético Independiente vs. Club Internacional de Fútbol de Panamá – Sub-14 – 5:30 p.m.

• Club Atlético Independiente vs. Kings Academy Panamá – Sub-16 – 7:00 p.m.

Las semifinales se celebrarán luego de las festividades de Semana Santa.