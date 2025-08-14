Atevo Cup: Definidos los últimos finalistas en una jornada épica bajo la lluvia capitalina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este miércoles 13 de agosto, en medio de un aguacero en la ciudad de Panamá, quedaron definidos los finalistas de las categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12 de la Atevo Cup. Fue una jornada vibrante, llena de goles, emociones e intensidad en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Remontadas y goleadas en las semifinales Sub-8

Las primeras semifinales en disputarse fueron las de los más pequeños: la Sub-8.

En la primera llave, el Club Internacional de Fútbol de Panamá sorprendió al Plaza Amador, viniendo de atrás para ganar 2-1. Los goles del Inter fueron de Félix Gorgonia y Evan Domínguez, mientras que por Plaza anotó Luis Zambrano.

En la segunda semifinal, el Club Atlético Independiente goleó 3-0 al Soccer 10 Academy con tantos de Evan Morris, Gabriel Fonseca y Azael Mendoza.

Sub-10: De las atajadas decisivas a la superioridad ofensiva

El primer finalista de la Sub-10 se definió en la tanda de penales. La Academia Costa del Este venció 4-2 al Evolution Fútbol Academy tras un 0-0 en el tiempo reglamentario. Alonso Boyd se vistió de héroe al atajar un penal decisivo. Convirtieron para Costa del Este: Lucas De Angelis, Tomás Vegas, Zadkiel Yearwood y Nathanael Ábrego.

En la otra semifinal, la Academia del Atlético de Madrid superó 2-1 a la Academia Bagoso. Rodrigo Yagüe anotó un doblete a los minutos 13 y 23, mientras que Hakeem Barsallo descontó para Bagoso al 47’.

Sub-12: Festival de goles y drama en penales

En la primera semifinal, el Barcelona Soccer School venció en un festival ofensivo al Club Internacional de Fútbol de Panamá. Por Barcelona marcaron Luccas Rodríguez (doblete), Miguel Pérez, Antonio Santamaría y Lucca Leal. Por Inter lo hicieron Osvaldo Corella, Efraín Becerra y Ernesto Taylon.

La segunda semifinal fue más cerrada, con definición desde el punto penal. La Academia Bagoso eliminó al Club Atlético Independiente tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Jostin De los Ríos anotó por Bagoso y Jafeth López por Independiente.

El “súper domingo” de finales

Este domingo 17 de agosto se disputarán las cinco finales del Torneo Clausura 2025 de la Atevo Cup en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-8 : Inter vs. Atlético Independiente — 11:15 a.m.

Sub-10 : Costa del Este vs. Atlético de Madrid — 1:00 p.m.

Sub-12 : Barcelona Soccer School vs. Bagoso — 2:15 p.m.

Sub-14 : Academia Brunet Hay vs. Plaza Amador — 4:00 p.m.

Sub-16: UMECIT vs. Costa del Este — 5:45 p.m.