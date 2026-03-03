Panamá, 03 de marzo del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    TEEN SPORT

    Atevo Cup: Doble jornada en Sub-16 perfila duelos por la cima

    La quinta semana del Apertura de la Atevo Cup arranca con duelos clave en Sub-16 en ambos grupos, donde Costa del Este, Kings y Panama City buscan consolidar lideratos.

    Jaime Heilbron
    La quinta semana de la Atevo Cup inicia con una doble jornada en la categoría Sub-16. Cortesía: Atevo Sports.

    Este miércoles inicia la quinta semana del Torneo Apertura de la Atevo Cup con una doble cartelera en la categoría Sub-16, que empezará a aclarar el panorama en el grupo a pocas semanas del inicio de la siguiente ronda.

    Tres partidos se jugarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá y otros dos se disputarán en el COS Sports Plaza de Metropark.

    Grupo B: Costa del Este y Kings buscan despegarse en el Eagles Stadium

    La acción del día iniciará en el Eagles Stadium con el partido entre la Academia Brunet Hay y el Club Internacional de Fútbol de Panamá. Brunet Hay llega al enfrentamiento empatado en el tercer puesto del grupo B, con una victoria en dos partidos.

    Atevo Cup: Doble jornada en Sub-16 perfila duelos por la cima
    La Academia Brunet Hay busca otro triunfo en Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

    El Inter, por su parte, marcha quinto con dos derrotas en la misma cantidad de compromisos. Un triunfo mantendría a Brunet Hay en la pelea por los primeros puestos, mientras que una derrota complicaría la situación del Inter de cara a los últimos dos encuentros.

    Atevo Cup: Doble jornada en Sub-16 perfila duelos por la cima
    El Club Internacional de Fútbol de Panamá busca su primera victoria en Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

    El segundo enfrentamiento de la velada medirá a la Academia Costa del Este ante la Academia de Fútbol New West. Costa del Este llega invicto y empatado en el primer lugar del grupo, con dos victorias en dos salidas.

    Atevo Cup: Doble jornada en Sub-16 perfila duelos por la cima
    La New West Academy busca ganar en Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

    New West, debutante en el torneo, marcha empatado en el tercer lugar del grupo, con un partido ganado en dos jugados. Si gana Costa del Este, se afianzará en la cima; si lo hace New West, alcanzará a su rival en los primeros lugares.

    Atevo Cup: Doble jornada en Sub-16 perfila duelos por la cima
    Costa del Este busca mantenerse en la cima en Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

    La cartelera en Eagles cerrará con el partido entre la Academia Kings y el Atlético de Madrid. El Atlético llega al compromiso en el fondo de la tabla del grupo B, con dos derrotas en igual cantidad de partidos. Kings, por su parte, comparte la cima con Costa del Este tras ganar sus dos encuentros.

    Atevo Cup: Doble jornada en Sub-16 perfila duelos por la cima
    La Kings Academy busca mantenerse en los primeros puestos en Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

    Si el Atlético logra la victoria, tomará oxígeno de cara a los próximos compromisos. Si gana Kings, en cambio, se mantendrá en la cima del grupo a falta de dos fechas en la fase regular.

    Atevo Cup: Doble jornada en Sub-16 perfila duelos por la cima
    El Atlético de Madrid busca su primer triunfo en Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

    Grupo A: Panama City busca asegurar el primer lugar en COS Sports Plaza

    La doble cartelera continuará en el COS Sports Plaza, con dos encuentros correspondientes al grupo A. El primero lo disputarán Umecit, que marcha cuarto con dos puntos en tres partidos, y el Atlético Panamá Viejo, que ha perdido en sus dos presentaciones.

    Atevo Cup: Doble jornada en Sub-16 perfila duelos por la cima
    Umecit busca sumar en Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

    Si gana Umecit, se ubicará temporalmente en un empate por el segundo lugar. De hacerlo Panamá Viejo, ascenderá momentáneamente al cuarto puesto.

    Atevo Cup: Doble jornada en Sub-16 perfila duelos por la cima
    El Atlético Panamá Viejo busca sumar en Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

    El segundo y último encuentro de la jornada enfrentará al Panama City FC con la Academia Águilas Azules. Panama City llega como líder del grupo, con tres victorias en tres salidas.

    Atevo Cup: Doble jornada en Sub-16 perfila duelos por la cima
    La Academia Águilas Azules busca afianzarse en Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

    Águilas Azules, por su parte, ocupa el quinto lugar con un punto en dos partidos. Si gana Panama City, asegurará el primer puesto a falta de una fecha.

    Atevo Cup: Doble jornada en Sub-16 perfila duelos por la cima
    El Panama City FC busca asegurar el primer lugar en Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

    Si lo hace Águilas Azules, podría escalar al tercer o cuarto lugar, dependiendo del resultado previo.

    Calendario del miércoles

    La jornada Sub-16 en Eagles Stadium y COS Sports Plaza se disputará de la siguiente manera:

    • Academia Brunet Hay vs. Club Internacional de Fútbol de Panamá – 6:00 p.m. – Eagles Stadium

    • Umecit vs. Atlético Panamá Viejo – 7:15 p.m. – COS Sports Plaza

    • Academia Costa del Este vs. Academia de Fútbol New West – 7:15 p.m. – Eagles Stadium

    • Academia Águilas Azules vs. Panama City FC – 8:30 p.m. – COS Sports Plaza

    • Atlético de Madrid vs. Kings Academy – 8:30 p.m. – Eagles Stadium

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


