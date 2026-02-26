Atevo Cup: Goleadas y actuaciones brillantes en inicio de la semana 4

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Plaza Amador, CAI y Brunet Hay dominaron con autoridad la cuarta semana de la Atevo Cup, dejando goleadas y exhibiciones ofensivas en el Eagles Stadium.

La cuarta semana de la Atevo Cup inició este miércoles con una triple cartelera de las categorías Sub-14 y Sub-16 en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Los oncenos de las academias del Plaza Amador y Brunet Hay, en la Sub-14, y el Club Atlético Independiente, en la Sub-16, brillaron con goles y poderío ofensivo.

El primer partido de la velada tuvo a la Academia del Plaza Amador enfrentándose al equipo Sub-14 del Club Deportivo Social Ciudad.

A pesar del dominio total del Plaza Amador, el gol se hizo esperar hasta los últimos minutos de la primera parte.

La primera oportunidad del Plaza Amador llegó en el primer minuto, con un remate desviado por el arquero.

El león siguió intentando en los minutos 5, 10, 15 y 16, pero todos sus remates se fueron desviados.

El Plaza finalmente logró quebrar la muralla defensiva de Ciudad en el minuto 24, cuando Nicolás Suárez recibió un centro desde el costado derecho, recortó hacia el medio y definió para el 1-0, más que merecido por lo demostrado en la primera etapa.

El segundo tiempo siguió la tónica del primero, con el Plaza controlando los hilos del partido.

Tras un disparo desviado al minuto 31 y otro a las manos del arquero al 35, Lucas González amplió la ventaja con un golazo desde el costado izquierdo al minuto 44.

Once minutos después, tras momentos de mucha presión, el Plaza volvió a golpear, con Suárez anotando su segundo gol del partido, sellando una actuación brillante.

El Plaza Amador venció 3-0 al Club Deportivo Social Ciudad. Cortesía: Atevo Sports.

A segunda hora se enfrentaron la representación Sub-16 del Club Atlético Independiente y la del Atlético Panamá Viejo.

El CAI definió el partido rápidamente, con un dominio abrumador en la primera parte que le permitió quedarse con una victoria por 3-1.

Arturo Ward abrió el marcador en el primer minuto, con un remate de pierna derecha desde el costado derecho del área chica.

Seis minutos después, el mismo Ward aumentó la ventaja, conectando un centro de primera para el 2-0.

La presión alta del CAI continuó, añadiendo otro remate al minuto 9, esta vez directo a las manos del arquero.

En el minuto 18, Patrick Murillo asistió a Dony Torres, quien remató desde el punto penal para el 3-0.

Con el partido prácticamente sentenciado en los primeros 20 minutos, el Club Atlético Independiente bajó la intensidad, lo que permitió que el Atlético Panamá Viejo descontara al minuto 30 por intermedio de Ronaldo McLaren.

El resto del partido pasó sin mayores incidencias.

El encuentro finalizó 3-1 a favor del CAI, que mantuvo su paso firme en el certamen.

El Club Atlético Independiente venció 3-1 al Atlético Panamá Viejo. Cortesía: Atevo Sports.

El último enfrentamiento de la jornada fue el duelo Sub-14 entre la Academia Brunet Hay, campeones defensores, y el Barcelona Soccer School.

Siguiendo la tendencia de la jornada, Brunet Hay dominó de principio a fin y ganó por 4-1.

A pesar de controlar gran parte del partido, Brunet Hay casi recibe el primer gol al minuto 2, cuando un cabezazo del Barcelona fue apenas desviado por el arquero.

La Academia Brunet Hay abrió el marcador en el minuto 5, con un remate de Juan De León que el arquero no logró controlar.

Cuatro minutos después, tras un tiro de esquina, Irving Tejada conectó de cabeza para el 2-0.

En el minuto 39, un error del arquero derivó en el 3-0, cuando Josafat Álvarez anotó desde media cancha con un globito que sorprendió al guardameta.

La presión continuó y, al minuto 53, Juan De León firmó su doblete, conectando de primera tras un centro para el 4-0.

La Academia Brunet Hay venció 4-1 al Barcelona Soccer School. Cortesía: Atevo Sports.

Jeanpire Joseph descontó al minuto 56 para Barcelona Soccer School, pero ya era demasiado tarde y la Academia Brunet Hay se quedó con el triunfo por 4-1.

La acción continúa

La cuarta semana del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup seguirá este fin de semana con jornadas tanto el sábado como el domingo, ambas en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.