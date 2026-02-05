Atevo Cup inicia con triunfos del Panama City y del Plaza Amador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Arrancó la Atevo Cup 2026 con triunfos del Panama City FC y Plaza Amador, y un empate heroico del Inter liderado por Halphen.

Este miércoles arrancó el Torneo Apertura de la Atevo Cup 2026 con la disputa de tres partidos divididos entre las categorías Sub-14 y Sub-16. La jornada completa se celebró en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

El primer enfrentamiento marcó el inicio de la defensa del título por parte del equipo Sub-14 de la Academia Brunet Hay, campeón invicto del Torneo Clausura 2025. Su rival fue el Club Internacional de Fútbol de Panamá.

Como dato curioso, este mismo duelo fue el partido inaugural del Clausura 2025, que terminó con victoria 5-0 para Brunet Hay. En esta ocasión, el resultado fue totalmente distinto.

Daniel Halphen, arquero del Club Internacional de Fútbol de Panamá, se vistió de héroe, impidiendo una y otra vez las oportunidades de gol de Brunet Hay. La academia manejó los tiempos y controló el partido, pero no pudo quebrantar la muralla defensiva del Inter, liderada por Halphen, y el encuentro terminó igualado sin goles.

El segundo partido de la jornada correspondió a la categoría Sub-16 entre el Atlético Panamá Viejo y el Panama City FC. El conjunto cityzen se llevó la victoria por 3-0.

Aimar Guzmán abrió el marcador al minuto 13 con un potente remate de pierna derecha desde el punto penal, tras tomar la pelota a contrapierna. El gol reflejaba el dominio mostrado por el Panama City en los primeros minutos.

Catorce minutos después, cuando se acercaba el final del primer tiempo, Maycol Rodríguez anotó un gol del otro partido. Tras un despeje fallido del rival, el balón quedó en los pies de un compañero que asistió a Rodríguez. Su remate rasante pegó en el poste derecho y se coló entre los tres palos para el 2-0.

Otro golazo sentenció el encuentro. En el minuto 47, Fernando Mejía clavó un tiro libre desde el costado izquierdo que superó al arquero rival, sellando el 3-0 con una obra de arte. El Panama City se dedicó a proteger el resultado y debutó con triunfo.

La jornada cerró con el duelo Sub-14 entre la Academia del Plaza Amador, actual subcampeón, y el Panama City FC. Esta vez fue el turno del Plaza de sumar de a tres, ganando también por 3-0.

El Plaza abrió el marcador al minuto 12. Nicolás Suárez, delantero del León, recibió un pase englobado y con una corrida desde el mediocampo encaró al arquero en solitario.

Una falta de comunicación en la defensa cityzen derivó en el segundo gol al minuto 25. Tras un centro al área chica, el defensor no logró despejar y el arquero tampoco pudo reaccionar. Thiago Belloso aprovechó para anotar de cabeza.

El León rugió otra vez tres minutos después. Un remate de Belloso pegó en el travesaño y el rebote quedó para Juan Dufond, quien definió a quemarropa para el tercero. El Plaza controló los tiempos y mantuvo la posesión el resto del partido para asegurar el triunfo.

La acción de la semana 1 sigue

La primera semana de la Atevo Cup continuará este fin de semana con jornadas el sábado y domingo.

El fútbol iniciará a las 4:00 p.m. el sábado y a las 9:00 a.m. el domingo en el Eagles Stadium.