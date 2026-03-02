Atevo Cup: primer mes confirma tendencia ofensiva

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Apertura 2026 de la Atevo Cup cerró su primer mes con marcadas diferencias en varias categorías y actuaciones individuales destacadas.

Este fin de semana el Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup culminó su primer mes de acción con una doble cartelera los días sábado y domingo con partidos a lo largo de sus cinco categorías. Ambas jornadas se celebraron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-8: Goleadas marcan la pauta

El primer partido del fin de semana fue victoria para el Club Internacional de Fútbol de Panamá por 5-2 sobre la Academia Suárez con dobletes de Dylan Figueroa y Ruben Vasell, además de un gol de Adrían Welsh. Un autogol y un tanto de Gennady Walker aportaron las anotaciones de Suárez.

El segundo encuentro se desarrolló de forma similar al primero, con victoria por 5-2 del Club Atlético Independiente sobre el Plaza Amador. Un triplete de Thiago Rodríguez y anotaciones de Félix Piñango y Juan Pablo Maitez aportaron al ataque del CAI, mientras que por el Plaza marcaron Gian Mojica y Jamlucas Castillo.

El último duelo de la categoría fue triunfo por 7-0 para la Academia Costa del Este sobre el Club Deportivo Social Ciudad. Dobletes de Gian Messina y Gabriel Díaz, además de tantos de Zinedine Borowsky, Iker Gundin y Mateo Romagosa aportaron los goles.

Sub-10: Goles, goleadas y victorias ajustadas definen la velada

El primer duelo de la categoría fue victoria por 2-1 de la Academia Suárez sobre el Club Internacional de Fútbol de Panamá con goles de Juan Ramón Moses Díaz y Juan Román Delgado. Juan Pablo Chávez anotó para el Inter.

La Academia Fénix venció 3-1 a la de Costa del Este en el segundo cotejo, con goles de Isaías Cedeño, Mario Yee y Austyn Alonso, mientras que José Espinoza descontó para Costa del Este.

El Atlético de Madrid se llevó un triunfo ajustado por 3-2 sobre el Evolution Fútbol Academy en el tercer partido. Makar Bertero, Asaf Ortega y Jesús González anotaron para el Atleti, mientras que Emanuel Castañeda y Yael Rodríguez lo hicieron para Evolution.

En el cuarto partido, el Club Atlético Independiente derrotó 7-0 al CDS Ciudad con un doblete de Thiago Barahona, un triplete de Matías López y goles de Jeankier Mosquera y Alfredo Morrison.

El penúltimo juego fue para el Barcelona Soccer School, que superó 3-2 al Brisas Fútbol Academy. Dereck Hernández, Isaac Guevara y Richard Martínez marcaron para el Barcelona, mientras que Maykell Peña descontó con un doblete para Brisas.

El último enfrentamiento de la categoría fue triunfo por 4-1 para el Plaza Amador sobre Soccer 10, con goles un doblete de Ángel Solís y goles de Mathias Hernández y Rami Chaaban, mientras que Mathias Salgado descontó para Soccer10.

Sub-12: Goleadas, blanqueadas y victorias ajustadas definen el fin de semana

El Plaza Amador superó 7-0 a la Academia Suárez en el primer partido de la categoría con goles de Neyland Vásquez, Amir Morales, Han Ng, Luis Medrano, un autogol y un doblete de Yetzael Álvarez.

La Academia Brunet Hay derrotó por 2-1 al Atlético Panamá Viejo en el segundo partido de la categoría con goles de Franklin Zanjar y Fabio Ríos, mientras que Joismar Ortiz marcó para Panamá Viejo.

El tercer cotejo de la división fue ganado por el Club Internacional de Fútbol de Panamá por 3-2 sobre el CAI, por medio de un doblete de Matías Vargas y otro tanto de Joao Lee, mientras que Joel Montenegro y Dominick Quetglas marcaron para el CAI.

El cuarto partido de la jornada fue victoria para la Academia Costa del Este sobre el Atlético de Madrid por 2-0. Tomás Vega y Manuel Arias anotaron los goles.

El penúltimo duelo de la sub-12 fue victoria por 3-2 de Soccer10 Academy contra CDS Ciudad. Jeremy Jiménez marcó un triplete para Soccer10, mientras que Andrés Lara y Maickell Linares anotaron los goles de Ciudad.

El último enfrentamiento del sábado fue victoria por 5-1 del Barcelona Soccer School ante el Evolution Fútbol Academy. Ricardo Mérida con un triplete y Abraham Guevara y Miguel Pérez con un tanto cada uno aportaron a la ofensiva de Barcelona, mientras que Jorge Villarreal anotó para el Evolution Fútbol Academy.

Sub-14: Victorias por la mínima y blanqueadas definen la jornada

El primer partido sub-14 del domingo fue triunfo por 2-1 del Club Internacional de Fútbol de Panamá sobre la Academia Costa del Este. Samuel Chica y Neymar De los Ríos marcaron para Inter, mientras que Ivo Zizic lo hizo para Costa del Este.

El segundo encuentro de la división fue triunfo por la mínima del Plaza Amador sobre el New West Academy con un único gol de Andrés Franco.

La Academia Águilas Azules derrotó 2-0 al Barcelona Soccer School con goles de Andrés Veces y Joseth Barrios en el tercer partido de la jornada.

En el cuarto cotejo de la velada, el CAI superó 2-0 al Panama City con goles de Yeirol Iglesias y Ricardo López.

En el último enfrentamiento de la categoría, Umecit derrotó 2-1 al Atlético de Madrid. Diego Domínguez y Neymar Mong marcaron para Umecit y Tomás Martínez De Hoz lo hizo para el Atlético.

Sub-16: Blanqueadas y un empate cierran la jornada

En el primer partido sub-16 del fin de semana, el Kings Academy derrotó por la mínima al New West Academy con un gol de Jair González.

El segundo encuentro fue empate a 1-1 entre el CAI y el Barcelona Soccer School. Patrick Murillo marcó para el CAI y Austin Ceballos para el Barcelona.

El último enfrentamiento sub-16 del fin de semana fue victoria por 2-0 para el Panama City sobre Umecit, con goles de Maykoll y Alexis Rodríguez.

El fútbol sigue

El segundo mes de competencia en la Atevo Cup se pone en marcha este miércoles con una doble jornada en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá y en el COS Sports Plaza de Metropark.