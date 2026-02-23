Atevo Cup vuelve con lluvia de goles

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Atevo Cup volvió tras Carnavales con una jornada cargada de goles, goleadas y duelos intensos en el Eagles Stadium.

Este fin de semana volvió a la acción la Atevo Cup, luego del parate producto de los días feriados por Carnavales. El sábado fue el turno de las categorías sub-8, sub-10 y sub-12, mientras que las sub-14 y sub-16 reanudaron su competencia el domingo. Todos los partidos se celebraron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-8: Empates, goleadas y victorias ajustadas

El primer duelo de la jornada sub-8 fue la victoria del Club Atlético Independiente sobre la Academia Costa del Este por 2-1, con goles de Félix Piñango y Jared Muñoz. Mateo Romagosa había abierto el marcador para Costa del Este.

El segundo partido terminó en empate 1-1 entre la Academia Suárez y el Plaza Amador, con tantos de Jadier Carrasquilla para Suárez y Milan Padilla para el Plaza.

El último enfrentamiento de la velada fue la victoria por 5-0 del Club Internacional de Fútbol de Panamá sobre el Club Deportivo Social. Evan Domínguez, Tomás López y César Rentería anotaron un gol cada uno, mientras que Dylan Figueroa aportó un doblete.

Sub-10: Goleadas, empates y triunfos por la mínima

El Barcelona Soccer School abrió la jornada en la sub-10 con una victoria por 2-0 sobre la Academia Costa del Este. Johan Marañón e Isaac Guevara marcaron los goles.

El segundo choque fue la victoria del Plaza Amador sobre la Academia Fénix FC por 5-1. Abimael Sánchez, Ángel Solís, Carlos Algandosa, Luiz Zambrano y Mathias Hernández anotaron por el Plaza, mientras que Isaías Montenegro descontó para Fénix.

El tercer partido terminó en empate 2-2 entre Brisas Football Academy y Soccer 10 FC. Maykell Peña y Emanuel Figueroa anotaron para Brisas, mientras que Nadhir Cáceres y Mathias Salgado lo hicieron para Soccer 10.

El cuarto encuentro fue el triunfo por 6-0 del Atlético de Madrid sobre el Club Deportivo Social. Rodrigo Yagüe anotó un triplete, mientras que Jorge Corro, Elías Desplechín y Enrique Paredes marcaron uno cada uno.

El quinto enfrentamiento fue la victoria por la mínima del Evolution Fútbol Academy sobre la Academia Suárez. Zael Rodríguez anotó el único tanto del partido.

El último choque fue la victoria del Club Atlético Independiente sobre el Club Internacional de Fútbol de Panamá por 3-1. Sayid Berrío marcó un tanto y Jeaskier Mosquera firmó un doblete para el CAI, mientras que Félix Gorgonia anotó por el Inter.

Sub-12: Goleadas y duelos cerrados

El primer partido de la sub-12 fue la victoria por 2-1 del Soccer 10 FC sobre el Barcelona Soccer School, con doblete de Hamsik Quezada para Soccer 10 y un tanto de Ricardo Mérida para Barcelona.

Luego, el Atlético de Madrid goleó 6-0 al Evolution Fútbol Academy. Gerrard De los Ríos marcó un triplete, Fernando Peregrina y Mailon De la Guardia añadieron uno cada uno y hubo un autogol.

La Academia Costa del Este venció 2-1 al Club Deportivo Social con goles de Matías García y Manuel Arias, mientras que Mateo Hurtado había adelantado al Social.

Atlético Panamá Viejo superó por la mínima al Club Atlético Independiente con gol de Josmar Londoño.

El Club Internacional de Fútbol de Panamá ganó 4-0 a la Academia Suárez. Matías Vargas y Emanuel Chica marcaron un tanto cada uno y Joao Lee aportó un doblete.

El Plaza Amador cerró la jornada sabatina con victoria 2-0 sobre la Academia Brunet Hay, con goles de Jorge Quintero y Luis Madrano.

Sub-14: Intensidad dominical

La jornada sub-14 comenzó con la victoria de la Academia Brunet Hay por 4-1 sobre el Atlético Panamá Viejo. Carlos Pérez firmó un doblete, mientras que Ernesto Taylor y Juan De León completaron la cuenta. Xavier Vargas anotó para Panamá Viejo.

Panama City FC venció 2-1 al Atlético de Madrid con doblete de Lucas González, mientras que Joshua Pérez descontó.

El Club Internacional de Fútbol de Panamá y la Academia Águilas Azules empataron 1-1, con goles de Gabriel Palma y Samuel Chica.

La Academia Suárez goleó 5-1 a la Academia Costa del Este. Dylan Núñez anotó un doblete y Carlos Obando un triplete, mientras que José Quinzada descontó.

El último duelo terminó sin goles entre el Club Atlético Independiente y el New West Academy.

Sub-16: Cierre competitivo

La Academia Brunet Hay venció 2-1 al Atlético de Madrid con goles de Samuel Corella y Yoimar Barrera, mientras que Paulino Mitre descontó.

Panama City FC derrotó por la mínima al Barcelona Soccer School con tanto de Aimar Guzmán.

La Academia Costa del Este superó 2-1 al Club Internacional de Fútbol de Panamá con goles de Lucas Birbragher y Roberto Alfaro, mientras que Jaime Navarro anotó para el Inter.

La acción continúa

La Atevo Cup vuelve este miércoles con una triple cartelera de las categorías sub-14 y sub-16. El balón rodará desde las 6:00 p.m. en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.